Академия re:Store на крыше небоскреба ОКО в «Москва-Сити»

Глеб Застрожин – профессиональный travel-блогер, уже успевший побывать в 95 странах, и как никто другой знаком с особенностями туристических маршрутов самых различных направлений. Во время поездок Глеб, конечно же, делает потрясающие красочные снимки, и в этом ему помогает компактный, мобильный и умный гаджет – iPhone X.

С помощью приложения ProCam, которое работает как фотоаппарат с ручным режимом, Глеб настраивает нужную диафрагму и выдержку, что позволяет на максимум использовать все возможности устройства. Приложение очень удобно в эксплуатации, и в сочетании с камерой iPhone может полностью заменить профессиональный фотоаппарат. Для качественного и быстрого удаления нежелательных объектов с фотографий Глебу помогает программное приложение TouchRetouch, которое легко справляется с такими элементами как: телефонные провода и столбы, недостатки кожи, дорожные знаки, мусорные баки и прочие элементы, которые встают на пути совершенной фотографии.

Выездной мастер-класс состоялся на самой высокой смотровой площадке Европы – HIGH PORT 354 на крыше башни ОКО в Москва-Сити. Сначала Глеб рассказал об истории своего становления как travel-блогера, а после провел практический мастер-класс по фотографии. Участники делали панорамные снимки Москвы с высоты в 354 метра, а затем под руководством Глеба редактировали их.

В завершении встречи участники собрались на нижней террасе площадки и смогли задать спикеру интересующие их вопросы. Глеб поделился своим опытом и рассказал о том, как ему удалось в столь короткий срок объездить практически полмира. Дело в том, что все путешествия Глеба распланированы на год вперед, а организовать очередной маршрут спикеру помогает приложение Evernote, которое является хранилищем самой важной информации. Приложение является многофункциональным и позволяет упорядочить мысли с помощью удобных списков дел и задач.

Мастер-класс будет доступен в Youtube на канале Академия re:Store. В группе Академии ВКонтакте https://vk.com/reacademy можно посмотреть фотоотчет со встречи. А с расписанием следующих лекций можно ознакомиться и зарегистрироваться на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy. Ждем вас в нашем лектории!