Акционеры компании Tiffany наконец одобрили сделку с холдингом LVMH

Холдинг LVMH объявил о завершении покупки американской ювелирной компании Tiffany. Сделка едва не была отменена из-за взаимных претензий сторон, которые могли продолжиться долгими судебными разбирательствами. В итоге состояние богатейшего человека Европы Бернара Арно выросло сразу более чем на 4 млрд долларов. Сообщение о сделке опубликовано на сайте LVMH, правда, ее стоимость не уточняется.

Состояние Бернара Арно, основного владельца LVMH и самого богатого человека Европы, выросло на фоне приобретения Tiffany на 4,3 млрд долларов, отмечается в рейтинге Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Состояние Арно в день объявления о завершении сделки оценивалось в 153,4 млрд долларов. Таким образом Арно занял третье место в списке Forbes после генерального директора Amazon Джеффа Безоса и главы Tesla Илона Маска (последний на днях стал лидером рейтинга).

«Tiffany – культовый бренд и ключевая эмблема мирового ювелирного сектора... Мы с оптимизмом смотрим на способность Tiffany ускорить свой рост и инновации и остаемся на передовой самых заветных достижений и воспоминаний наших взыскательных клиентов», – процитировала слова Бернара Арно пресс-служба LVMH.