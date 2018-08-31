Акция Back to School в STREET BEAT KIDS

Сеть магазинов одежды и кроссовок для детей и подростков STREET BEAT KIDS запускает акцию Back to School, чтоб облегчить родителям сборы в школу.

С 23 августа по 2 сентября при покупке 2 товаров можно получить скидку в 15%. Если приобрести 3 и больше товаров – скидка составит 20%. В акции участвуют все бренды: Nike, adidas, Converse, Puma, Vans и другие. Специальное предложение действует в магазинах STREET BEAT KIDS в Москве в ТЦ Авиапарк, Метрополис и МЕГА Белая Дача, и в Санкт-Петербурге в ТЦ Галерея.