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Акция Back to School в STREET BEAT KIDS

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  • 31 Августа 201820:12
Сюжеты: STREET BEAT

Сеть магазинов одежды и кроссовок для детей и подростков STREET BEAT KIDS запускает акцию Back to School, чтоб облегчить родителям сборы в школу.

 

С 23 августа по 2 сентября при покупке 2 товаров можно получить скидку в 15%. Если приобрести 3 и больше товаров – скидка составит 20%. В акции участвуют все бренды: Nike, adidas, Converse, Puma, Vans и другие. Специальное предложение действует в магазинах STREET BEAT KIDS в Москве в ТЦ Авиапарк, Метрополис и МЕГА Белая Дача, и в Санкт-Петербурге в ТЦ Галерея.

 
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