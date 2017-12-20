Аксессуарная линия "Эконика" весна-лето 2018

Стиль в деталях

В новом сезоне бренд «Эконика» расширяет линию аксессуаров как в базовой части коллекции, так и в премиальной.

Новая коллекция сумок и аксессуаров премиальной линии Alla Pugachova вдохновлена роскошью 70-х, ярким и блестящим стилем эпохи диско в современном прочтении. Коллекция наполнена разнообразными акцентами, декоративным крупным бисером и стеклярусом, из него же выполнена и бижутерия: колье, броши и серьги.

Одним из главных фокусов премиальных аксессуаров стал жемчуг - символ женственности и утонченного вкуса. В коллекции представлены изысканные длинные и короткие нити, а также серьги, Жемчужная фурнитура благородно украшает и клатчи премиальной линии. Также обращает на себя внимание многообразие представленных клатчей самых необычных форм из мягкой кожи и бархатного велюра благородных оттенков: бордового, черного, бежевого и сочного зеленого.

Отдельно в премиальной линии стоит выделить оригинальную вышивку мелкими пайетками изысканного цветочного орнамента и цвет розового золота металлической кожи, который как нельзя лучше сочетается с жемчужными украшениями.

Базовая аксессуарная линия Ekonika вдохновлена стилем Ар-деко. Его отличительные черты, такие как геометрические узоры, роскошь и шик, нашли своё воплощение в формах, линиях и материалах коллекции. Главным источником для вдохновения стали станции метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга. Например, клатч-арка, представленный в чёрном лаке, вдохновлён аркадой станции Маяковская, а уникальный шестигранный клатч - геометрией потолочных орнаментов станции метро Автово.

Традиционная геометрия в стиле Ар-Деко заложена также в формах аксессуаров, фурнитуре и принтах коллекции. Роскошная цветовая гамма подчеркнута богатыми фактурами: праздничное мерцание глитера чередуется мягким бархатом, лаковый глянец сочетается с благородным велюром.

Украшения уже представлены в фирменных салонах «Эконика» и в интернет-магазине сети.

Сайт/Интернет-магазин: www.ekonika.ru