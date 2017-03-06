«Аксиома красоты» от Ольги Зиновской и Алисы Толкачевой

В рамках вернисажа "Золото Голливуда" состоялось торжественное открытие авторского фотопроекта «Аксиома красоты» фотохудожника, продюсера Ольги Зиновской и известного звездного дизайнера Алисы Толкачевой, которая представила экспозицию роскошных платьев ручной работы, запечатленных на фотографиях.

Мероприятие посетили звездные гости и героини проекта: Алла Сигалова, Светлана Тома, Ирина Лачина, Екатерина Семенова, Ая (солистка группы «Город 312»), Даша Гаузер, Елена Старостина, Наталия Лесниковская, Анна Тихомирова, Юлия Ромашина, Елена Дудина, Мария Романова, Екатерина Директоренко, Елена Ищеева, Катя, Дробыш, Наталья Душегрея, Алена Алимова, Юлия Беретта, Даниил Федоров, Анна Калашникова и другие.

Ведущей вечера стала героиня фотопроекта Ирина Сашина. (телеведущая утренней программы «Настроение» на канале ТВЦ). Несмотря на открытие выставки с нарушениями авторских прав в виде отсутствия информации на афишах об авторе проекта, фотовыставка «Аксиома красоты» поразила публику своей яркостью и неординарностью.

Героини фотовыставки «Аксиома красоты» – известные персоны мира мода, кино и театра — интересные личности и состоявшиеся люди. Красивый образ и богатый внутренний мир. Эстетика и философия. Добро пожаловать в мир абсолютной красоты.

В современном пространстве «Галереи Неглинная» вы сможете окунуться в удивительный мир винтажной бижутерии и аксессуаров "Золото Голливуда", организованной арт-проектом "Вечные ценности". Московские коллекционеры представили свои сокровища, имеющие не только художественную, но и историческую ценность.

Вы увидите винтажную бижутерию, антикварные ювелирные украшения, шляпки и аксессуары, которые создавались для кинозвезд прошлого века, выпускались минимальными тиражами и становились "объектами охоты" сразу после выхода фильмов в мировой прокат. Роскошные украшения, головные уборы и костюмы, подчеркивающие красоту Элизабет Тейлор, Вивьен Ли, Грейс Келли, Джоан Кроуфорд во многом обусловили успех кинофильмов "фабрики грез" в период 30-70-х годов двадцатого века.

Выставка продлится до 12 марта. Вход свободный.

Место проведения: ТЦ "Галерея Неглинная", Трубная площадь, 2. http://neglinnaya-gallery.ru/