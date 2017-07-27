Актер Евгений Князев снялся в новой рекламной кампании бренда сумок Ante Kovac

Каждая новая коллекция сумок от бренда Ante Kovac всегда сопровождается своей философией и идеей, стильной фото сессией и рядом имиджевых видео роликов, от которых не оторвать взгляд. В преддверии новой мужской коллекции "Хронос", креативный директор бренда Анна Серегина снова выступила в качестве режиссера, сняв новый арт-фильм. Это не первая режиссерская работа руководителя бренда, на счету главы Ante Kovac порядка пяти фэшн клипов. Эта съемка оказалась самой масштабной из всех, включая несколько машин аппаратуры, 30 человек съемочной группы и знаменитого актера Евгения Князева.

Не в первый раз бренд сотрудничает с медийными персонами: несколько лет назад Никас Сафронов вместе с брендом выпустил коллекцию сумок и снялся в фото сессии, как и путешественник и телеведущий Тимофей Баженов, ставший автором и лицом другой коллекции, под названием "KomplyMAN". На этот раз главным героем выступил известный актер, народный артист России Евгений Князев. Все мы знаем этого замечательного актера по ролям в таких фильмах и сериалах как "На Верхней Масловке", "Вангелия", "Девять жизней Нестора Махно", "Однажды в Ростове" и многих других. В ролике Ante Kovac артист предстал в образе философа, размышляющего о ценности времени, что и стало темой для новой коллекции сумок.

Местом проведения съемок стала Лаборатория художественного металла "Artmetallab". С раннего утра до поздней ночи творческая команда не жалея сил создавала красоту. Почему именно кузня была выбрана съемочной площадкой? Возвращаясь к теме новой коллекции, которой стало время, метафорическим образом в клипе выступил раскаленный металл, такой же скоротечный, как и время. Человеку дается доля минуты чтобы превратить холодный металл, в мягкую субстанцию, из которой возможно слепить нечто прекрасное, сотворить все что можно пожелать. Эту идею Анна Серегина решила передать в мини-фильме, который совсем скоро смогут увидеть все ценители прекрасного и поклонники бренда.

http://www.antekovac.ru/