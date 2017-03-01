Актеры фильма «Лунный свет» в рекламе Calvin Klein. Весна, 2017

Тревант Родс, Алекс Хибберт, Махершалалхашбаз Али и Эштон Сандерс приняли участие в новой кампании американской марки.
Отдохнув после получения кинонаграды «Оскар», актеры фильма «Лунный фильм» снялись в новой рекламе нижнего белья Calvin Klein. Снимал парней друг Рафа Симонса и великолепный фотограф Вилли Вандерперре. Кстати, на церемонии вручения наград «Оскар» актеры тоже были одеты в костюмы от Calvin Klein, созданные Рафом.
Это уже вторая рекламная кампания американского бренда, опубликованная после назначения Симонса на пост креативного директора.
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