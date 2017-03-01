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Артем Кузелев

Актеры фильма «Лунный свет» в рекламе Calvin Klein. Весна, 2017

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  • 01 Марта 201709:36
Сюжеты: Calvin Klein, Рекламные кампании

Тревант Родс, Алекс Хибберт, Махершалалхашбаз Али и Эштон Сандерс приняли участие в новой кампании американской марки.

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  • Calvin Klein. Весна, 2017

Отдохнув после получения кинонаграды «Оскар», актеры фильма «Лунный фильм» снялись в новой рекламе нижнего белья Calvin Klein. Снимал парней друг Рафа Симонса и великолепный фотограф Вилли Вандерперре. Кстати, на церемонии вручения наград «Оскар» актеры тоже были одеты в костюмы от Calvin Klein, созданные Рафом.

Это уже вторая рекламная кампания американского бренда, опубликованная после назначения Симонса на пост креативного директора.

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