Актеры с детьми приняли участие в показе фонда "Русский силуэт"

На подиум в пространстве Галереи искусств Зураба Церетели вышли юные актеры и российские звезды кино и эстрады вместе со своими детьми. Модный показ стал уникальным тандемом творческих династий кинематографа и дизайна. Образы для актрис представил мэтр российской моды Валентин Юдашкин, а костюмы для маленьких леди и джентльменов - Галина Юдашкина и бренд Yudashkin Kids.
Показ традиционно начали финалисты Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт».
Главную интригу вечера приоткрыл популярный певец, создатель проекта A-Dessa Стас Костюшкин, исполнивший песню «Сынок». А самым трогательным моментом показа стало появление на подиуме владелицы элитного клуба шпицев «Маленькое чудо» Екатерины Кабаковой с крошечными шпицами в руках. Щенки буквально влюбили в себя звездных гостей шоу: многие зрители на несколько мгновений переключили свое внимание с дизайнерских коллекций и принялись умиляться, глядя на очаровательных собачек.
"Новый тренд времени - не бриллианты! Теперь в моде другой аксессуар, куда более красивый и ценный, - шпицы", - заявила во время мероприятия президент "Русского силуэта" Татьяна Михалкова.
На подиуме в этот вечер блистали: Катерина Шпица с сыном Германом, Елена Панова с дочерьми Марианной и Лидией, Анна Снаткина с дочерью Вероникой, телеведущая Вероника Гребёнкина с дочерью Эвой, телеведущая Юлия Костюшкина с сыном Мироном, владелица самого крупного в Европе элитного клуба шпицев «Маленькое чудо» Екатерина Кабакова с дочерьми Софией и Алисией и сыном Юлианом, юные модели Ева и Есения Хан, начинающие актрисы Наталья Михалкова, Ева-Мария Герулайтите, Николь Сизых, Анна Климова, Дара Ремизова, Виктория Тужилина.
Завершила показ финалистка шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева, неподражаемо исполнившая культовое «Show must go on».
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