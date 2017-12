Актеры в хоррор-проекте The New York Times

Американское издание посвятило один из последних в году номеров киноиндустрии и жанру ужасов.

Фотограф Флория Сигизмонди создала для журнала The New York Times классный фотопроект, который получил название The Year of Horror: Best Actors Portfolio. Главными героями съемки стали ведущие, по мнению редакции, в этом году актеры, среди которых Николь Кидман, Джейк Джилленхол, Даниела Вега, Синтия Никсон, Сирша Ронан и другие. Правда, для участников фотосессии были выбраны не самые привычные для журнала образы: знаменитости предстали в гриме, который идеально подошел бы для фильмов ужасов и триллеров.