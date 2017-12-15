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Артем Кузелев

Актеры в хоррор-проекте The New York Times

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  • 15 Декабря 201710:58

Американское издание посвятило один из последних в году номеров киноиндустрии и жанру ужасов.

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  • Хоррор-проект The New York Times

Фотограф Флория Сигизмонди создала для журнала The New York Times классный фотопроект, который получил название The Year of Horror: Best Actors Portfolio. Главными героями съемки стали ведущие, по мнению редакции, в этом году актеры, среди которых Николь Кидман, Джейк Джилленхол, Даниела Вега, Синтия Никсон, Сирша Ронан и другие. Правда, для участников фотосессии были выбраны не самые привычные для журнала образы: знаменитости предстали в гриме, который идеально подошел бы для фильмов ужасов и триллеров.

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