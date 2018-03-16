Актриса Антонина Паперная снялась в рекламном ролике VIEGE

Дочь народной артистки Украины Ольги Сумской актриса Антонина Паперная стала лицом эксклюзивной коллекции уходов для волос и кожи головы VIEGE японской профессиональной косметики LebeL. Актриса снялась в рекламном ролике VIEGE вместе с молодым исполнителем из Санкт-Петербурга Игорем Нигматуллиным, который посвятил одну из своих песен «Проснись скорей» знакомству с Антониной. Этот трек стал официальным саундтреком рекламного ролика VIEGE в России.

По сюжету ролика между фотографом, которого играет Игорь Нигматуллин и моделью, которую играет Антонина Паперная завязался роман во время фотосъемки в одной из студий. Съемки ролика проходили в начале февраля в Москва-Сити, в пентхаусе на 46 этаже одного из небоскребов и в ботаническом саду Москвы.

Антонина Пареная предстает в ролике в нарядах от известного дома моды Юлии Яниной из коллекции DEMI CUTURE, чьи наряды стали популярны среди звезд шоу-бизнеса, сред и которых Вера Брежнева, Леди Гага, Гвен Стефани и Николь Шерзингер.

Корпорация TAKARA BELMONT, производитель японской профессиональной косметики LebeL представил в России новую линию уходов VIEGE 20 февраля на площадке международной выставки коммерческой моды CPM — Collection Premiere Moscow в Экспоцентре на Красной Пресне. Герои рекламной кампании Антонина Паперная и Игорь Нигматуллин выступили в роли ведущих презентации. Почетными гостями мероприятия стали Дарья Мороз, Зара, Катя Добрякова, Вадим Верник, Екатерина Одинцова, Дарья Мельникова, Ольга Медынич, Анна Горшкова, Иван Чуйков.