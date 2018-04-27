Актриса Евгения Крюкова делится опытом создания точных образов в лукбуке своей дебютной коллекции одежды

В начале мая прошлого года, актриса Евгения Крюкова выпустила лукбук первой коллекции одежды под собственной маркой. Подиумная премьера состоялась месяцем раньше, в Москве на MBFW. Серия вещей prêt-a-porter de luxe предназначена для женщин, которые «не представляют себя в джинсах»; они достаточно сильны, чтобы позволить себе легкомысленность, и не видят свою жизнь вечной борьбой. По словам дизайнера, «мне нравятся женщины, которые даже в булочную не выйдут небрежно одетыми, творчески относятся к любому появлению на людях; даже моя дочь, которая очень не любит наряды, рассматривая съемку, оценила прелесть этой игры в украшение повседневности».

Евгения Крюкова известна в театральном мире своим скрупулезным вниманием к созданию костюмов. Она участвует в их разработке от эскиза до изготовления и считает, что они помогают рассказывать историю, найти зерно роли. Этот опыт работы с образами Евгения перенесла в дизайн одежды. Она предлагает выработанное актерской профессией умение «включить персонажа» с помощью костюма. Дизайнер помогает клиенткам марки сделать любое их появление запоминающимся, превратить его в высказывание. «Нельзя стыдиться любых проявлений вашей женственности или считать их несовременными», - считает автор. «Обращенные вам вслед взгляды смущают, только если вы не уверены в точности образа, в его уместности».

Современные женщины находятся в состоянии постоянной примерки – они на виду, их рассматривают и фотографируют. Многие находят такое внимание утомительным и прибегают к помощи нейтральных вещей, скрываются от взглядов. Дизайнер считает, что такой побег очень обедняет жизненный опыт, лишает радости от игры. Приятное волнение первой примерки, удовольствие верно найденного образа стало темой лукбука: героини прекрасно ощущают себя среди зеркал, на сценическом возвышении, и им совершенно не нужна униформа, чтобы сливаться с толпой. Им искренне нравится наряжаться, и коллекция предоставляет им такую возможность.

Ощущение комфорта от собственного образа создается в коллекции и более материальными способами. Марка выпускает одежду на все случаи жизни, кроме унылых. Все вещи очень красиво ведут себя в движении и задуманы так, чтобы никак его не стеснять. Все нежные ткани укреплены, «усажены» или проварены, можно не опасаться деформаций и смело стирать всю эту одежду в машинке. Обработкой тканей Евгения Крюкова занималась сама: творческое отношение к своему гардеробу долгое время было ее любимым хобби, которое теперь превратилось в одну из граней профессии. Ее рукотворный вклад в коллекцию очень большой, актриса не только разработала модели, но и сама декорировала их цветочными аппликациями и шифоновой имитацией цветных мехов.

Такая любовь к деталям создает особенную эмоциональную связь между дизайнером, его поклонницами и вещами.