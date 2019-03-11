Актриса Теона Дольникова примерила непривычный для себя образ

В прошлом месяце популярная актриса театра и кино, звезда мюзиклов Теона Дольникова, которая сегодня задействована в роли Груши в рок-опере "КарамазоВЫ", приняла участие в необычном фотопроекте - ТРЕНД НА ЭКО-БОХО.

Снимать подобный проект зимой - невероятно сложно. В виду погодных условий он собирался несколько недель. Для создания подходящей атмосферы, нью-йоркский фотограф Анна ДеЛуна, которой и принадлежит идея съемки для Теоны в эко-стилистике, привезла на обычную фотостудию натуральное сено, доски, цветы, дрова и холщевые ткани. Достать многие элементы декора было очень непросто. Декоратор Наталья Паук "взрастила" деревья и другие растения. За видимой простотой и легкостью созданного образа трудилась большая команда из декораторов, стилистов и визажистов. Задача у них стояла не просто создать естественность - один из главных трендов этой весны, - а привнести ноты волшебства и недосказанности в фотопортерты Теоны.

"Недосказанность и паузы всегда притягивают наше внимание больше, чем слова. Молчаливый внутренний монолог - вот, то, что всегда вызывает интерес зрителя. В актерском мастерстве - это одно из важнейших умений артистов, благодаря которому зритель в итоге верит в то, что происходит на сцене или в кино. Теона - очень яркая и красивая актриса, мне было бы легко показать ее просто красивой, в данной съемке было важно подчеркнуть ее невероятную глубину души, ее трогательность и безусловный талант, скрытый за получившимся образом. Нам было важно, чтобы если зритель случайно видит фото, оно его остановило бы своим громким молчанием" - объясняет задумку фотограф.

И эта притягательная недосказанность получилась. Фотопроект чем-то напомнил нам об "Обыкновенном чуде". Одном из самых сильных фильмов советского кинематографа, события которого разворачиваются на фоне простых с виду декораций, костюмов, и все внимание зрителя было на игре актеров. Сама Теона была невероятно вдохновлена от новой стилистики и поделилась впечатлениями в своем Инстаграме, - "Я счастлива. Теперь я обожаю эко-бохо".

Мы тоже очень вдохновились данной идеей, так что поскорее отправляемся за жакетами oversize и достаем многолетние кеды, чтобы на предстоящей неделе моды быть самыми стильными. Ведь эко-бохо - это больше, чем тренд. Это - обыкновенное чудо.

Фотограф и фотопродюсер: Анна ДеЛуна,

визажист: Лилия Филиппова,

стилисты: Светлана Беляева и Светлана Данилова,

декоратор: Наталья Паук.

Текст: Екатерина Кузнецова