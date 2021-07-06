Акватория лета: 20 модных купальников для лучшего отпуска у моря

Каждое лето женская половина человечества с проблемой «нечего надеть» устремляется на поиски идеального купального костюма. О пляжных трендах нового сезона – в нашем материале!

Цветовые тренды

Неоновые оттенки – дань мечтам о топиках, где бы вы не отдыхали. Самый интересный вариант – микс разных цветов в одном комплекте. Особенно хорошо смотрится на уже немного загорелой коже. Вообще смешение цветов – еще один самостоятельный тренд. Белый верх, черный низ – это правило работает и для купальников. Впрочем, актуален, разумеется, не только монохром. Ну а если говорить о модных принтах, то, без всякого сомнения, в фаворе всевозможные флористические рисунки (розы, лилии, орхидеи, гибискус), а также сочетание «морских цветов» – белого и синего.



Модели из каталога bonprix

Купальник-платье

Закрытый купальник, дополненный юбкой, длина которой варьируется от мини до макси. Верхняя часть может выглядеть лаконично и даже спортивно или женственно (лиф сердечком, бюстье). Встречаются модели с завышенной талией и с заниженной, когда юбочка располагается на бедрах.



Модели из каталога bonprix

Купальник-танкини

Раздельный купальник, верхняя часть которого напоминает кроем майку-топ. Большой популярностью пользуются модели, верх которых представляет собой оформленный лиф, ниже переходящий в маечку. Такая модель стройнит и удачно прикрывает несовершенства фигуры в области живота и талии, если они имеются.



Модели из каталога bonprix

Купальники Plus size

Слитный купальник темного цвета маскирует проблемы фигуры: визуально сужает широкие бедра, прячет лишнее в области живота. Важное условие – ткань должна быть матовой. Дополнительно стройнят широко разнесенные бретели купальника (хорошо, если они также не будут узкими). Бюстгальтер-топ и высокие трусики также позволяют закрыть проблемные зоны и подчеркнуть талию. Избегайте воланов, оборок и чрезмерной пышности, которые будут утяжелять образ. Купальники с V-образным вырезом также помогут скорректировать фигуру и вытянуть силуэт.



Модели из каталога bonprix

Компактная модель

Корректирующие купальники – безопасный способ избавиться от лишних сантиметров прямо перед выходом на пляж. Утягивающие модели шьют из нейлoна и спандекса. Модель может быть как слитной, так и раздельной. Выбирая свой размер, имейте в виду, чтобы добиться удобной посадки, утягивающий купальник следует надевать в сухом виде. Поначалу он может показаться непривычно тесным, но это не должно пугать. Именно так и можно достичь оптимального корректирующего эффекта.



Модели из каталога bonprix