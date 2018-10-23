С 19 по 21 октября в Москве прошло уникальное мероприятие - Al Arabia Fashion Days, показ мод, в котором приняли участие именитые кутюрье Ближнего Востока и российские дизайнеры одежды восточного стиля. Компания OOO «Меровинг Продакшн» создала площадку для взаимодействия отечественной публики с культурными особенностями ближневосточных стран посредством высокой моды, бизнеса, творческих единиц, парфюмерных брендов, ювелирных аксессуаров и национальных украшений. Посредством такого взаимодействия была реализована основная идея проекта - поддержание деловых и культурных отношений между Россией и странами Ближнего Востока. На создание проекта представителей этих стран натолкнул стремительно растущий интерес России к восточной моде, где четверть населения – мусульмане. Ближний Восток славится своими кутюрье, многие из которых сейчас получают заказы со всего мира. Поэтому русский поклонник fashion индустрии заинтересован в общении с мировыми модельерами и получении полноценного представления о том, что такое кутюр. Al Arabia Fashion Days - это первый шаг к выходу fashion в России на более высокий международный уровень.

Показы прошли 19 и 20 октября в стенах объекта культурного наследия федерального значения – Усадьбы Салтыковых-Чертковых, построенного в XVII веке для отдыха представителей богатейших сословий. Фасад небесно-голубого цвета, необычная лепнина по всему периметру, белоснежные колонны, окна в форме арок – этот особняк в самом сердце Москвы невозможно пройти мимо.

За три дня на Al Arabia Fashion Days прошло более трех тысяч гостей со всего мира, которые посетили показы коллекций Demi Couture и Haute Couture сезона 2019. На

мероприятии присутствовали и такие звёзды, как: Мария Кожевникова, Надя Ручка, Анастасия Гребенкина, Мила Блюм, Елена Захарова, Михаил Мамаев, Наталья Соловей, Александр Носик, Лилия Лаврова, Андрей Крыжний, Наталья Толстая, Елена Лапышева, Оксана Казакова, Любава Грешнова, Галина Безрук, певица Малина, Виталий Федорин, Юлия Беляева, Асет Самраилова, Таня Геворкян, Екатерина Одинцова, Наталья Подольская, Алекс Че, Анна Калашникова, Вардануш Мартиросян, Инна Епифанова, Анна Городжая, София Никитчук, Алиса Толкачева, Амария Рай, Дмитрий Поважный, Александр Молочко, Анри де Монспей, Ирина Гузова-Вайнберг, Андрей Нович, Александра Афанасьева-Шевчук, Евгений Бойцов, Белла Чайковская, Любовь Барыкина, Евгения Ветрогон и Лазарь Виноградский. Показы посетили представители посольств таких стран Ближнего Востока, как Feridun Başer (Советник по Экономическим вопросам Посольства Турции в РФ), H.E. Ahmed Abdulrahman Al. Saati (Посол Королевства Бахрейн в РФ), Salma El Taweel (Советник Посла Иорданского Хашимистского Королевства в РФ, Badriya Al Zadjali) и Saja Al Zadjali (Супруга и Дочь Посла Королевства Оман в РФ), Amr Adip (Советник Министра Транспорта Египта).

Ключевой фигурой модного шоу стал именитый кутюрье Furne One (бренд AMATO COUTURE, Dubai, UAE). Созданный в начале 2000-х г. совместный бренд AMATO COUTURE экстравагантного дизайнера Furne One и эксперта по текстилю Рашида Али полностью перевернул привычные представления о моде в ОАЭ. Воплощения дизайнерских идей посредством неординарного сочетания тканей в коллекциях находят свой отклик по всему миру. Поклонниками этого авангардного лейбла, умело переплетающего стиль, видение и творчество, на сегодняшний день являются члены королевской семьи и знаменитости международного значения, такие как Nicki Minaj, Shakira, Beyonce, Katy Perry и другие медийные личности.