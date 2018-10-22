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Армина Басилян

Al Arabian Fashion

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  • 22 Октября 201816:03

Al Arabian Fashion - это мероприятие, посвященное знакомству с арабской модой и культурой.

Дни ближневосточной моды не состоялись бы в Москве, если бы не совместные усилия Московского Экспертного Центра и MEROVING PRODUCTION. Meroving Production со-организатор главной Арабской недели моды – Arab Fashion Week в г. Дубай, со-организатор Designers&Brands в г. Бейрут (Ливан)/ официальный представитель Национальной Палаты Моды 22-х Арабских стран и компании L.I.P.S. Management.

Открывать и закрывать Fashion шоу будут именитые кутюрье NICOLAS JEBRAN (Beirut, Lebanon) и AMATO COUTURE (Dubai, UAE). Nicolas Jebran – ливанский дизайнер, создающий роскошные наряды Haute Couture. Дизайнер учился во Франции и Америке. Каждая его коллекция - не только роскошь, но и смелая игра с цветом и фактурами. Его творения haute couture пользуются спросом у членов королевских семей, ведущих знаменитостей и ищущих свою индивидуальность прекрасных женщин. Именно его улыбка ознаменует старт «Al Arabia Fashion Days».

 Созданный в начале 2000-х г. совместный бренд AMATO COUTURE экстравагантного дизайнера Furne One и эксперта по текстилю Рашида Али полностью перевернул привычные представления о моде в ОАЭ. Воплощения дизайнерских идей посредством неординарного сочетания тканей в коллекциях находят свой отклик по всему миру. Поклонниками этого авангардного лейбла, умело переплетающего стиль, видение и творчество, на сегодняшний день являются члены королевской семьи и знаменитости международного значения, такие как Nicki Minaj, Shakira, Beyonce, Katy Perry и другие медийные личности.

Это первый шаг по знакомству с арабской модой и надеемся, что он получить продолжение в будущем.

#alarabianfashion #fashion #arabian #designers

 

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