Альбер Эльбаз объявил о запуске собственного бренда

Слухи о том, что парижский дизайнер займется своей новой маркой, наконец-то подтвердились.

Альбер Эльбаз, который после уходя из Lanvin надолго исчез из информационной повестки, подтвердил слухи о запуске собственного бренда. Марка получила название AZ Fashion и будет входить в актив группы Richemont. Глава холдинга Йохан Руперт сообщил журналистам, что всегда был вдохновлен творчеством Эльбаза: «Меня вновь поразила его креативность. Его талант и изобретательность, равно как и любовь к женщинам, станут ценностями нашей компании».