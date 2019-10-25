Вход
ADV



Интересно
Lanvin (139)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Альбер Эльбаз объявил о запуске собственного бренда

  • 125
  • 0
  • 25 Октября 201920:58
Сюжеты: Lanvin

Слухи о том, что парижский дизайнер займется своей новой маркой, наконец-то подтвердились.

Альбер Эльбаз, который после уходя из Lanvin надолго исчез из информационной повестки, подтвердил слухи о запуске собственного бренда. Марка получила название AZ Fashion и будет входить в актив группы Richemont. Глава холдинга Йохан Руперт сообщил журналистам, что всегда был вдохновлен творчеством Эльбаза: «Меня вновь поразила его креативность. Его талант и изобретательность, равно как и любовь к женщинам, станут ценностями нашей компании».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru