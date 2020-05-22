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Артем Кузелев

Альбер Эльбаз поддержал медицинских работников

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  • 22 Мая 202012:58
Сюжеты: Covid19

В знак благодарности и уважения врачам и медсестрам дизайнер выпустил футболку, украшенную рисунком и надписью Merci.

Дизайнер Альбер Эльбаз создал принт Merci для футболки. Модель выпущена в знак благодарности врачам и медсестрам, которые борются с коронавирусом и спасают жизни людей. Футболка вышла при участии французской марки Gerard Darel, а вырученные средства от продажи коллаборация обещает перечислить в фонд помощи парижским медучреждениям.

 
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