Альбер Эльбаз поддержал медицинских работников

В знак благодарности и уважения врачам и медсестрам дизайнер выпустил футболку, украшенную рисунком и надписью Merci.

Дизайнер Альбер Эльбаз создал принт Merci для футболки. Модель выпущена в знак благодарности врачам и медсестрам, которые борются с коронавирусом и спасают жизни людей. Футболка вышла при участии французской марки Gerard Darel, а вырученные средства от продажи коллаборация обещает перечислить в фонд помощи парижским медучреждениям.