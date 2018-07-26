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Артем Кузелев

Альбер Эльбаз возвращается!

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  • 26 Июля 201822:54
Сюжеты: Lanvin

Французский дизайнер наконец сообщил о возвращении в модную индустрии: Альбер Эльбаз представил капсульную коллекцию для марки LeSportsac.

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  • Альбер Эльбаз для LeSportsac.

После скандального расставания с парижским домом Lanvin Альбер Эльбаз надолго пропал из новостей и актуальной повестки. Однако на днях дизайнер сообщил, что разработал коллекцию аксессуаров для марки LeSportsac. Капсулу составили сумки разных размеров, рюкзаки, кошельки и другие вещи, украшенные узнаваемыми рисунками Альбера. В продаже аксессуары появятся в следующем месяце на официальном сайте бренда.

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