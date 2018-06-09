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Артем Кузелев

Альберт Уотсон стал автором календаря Pirelli 2019

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  • 09 Июня 201817:36
Сюжеты: Pirelli

На этот раз над созданием знаменитого календаря работал автор более ста обложек Vogue и классических фотопортретов Альфреда Хичкока, Стива Джобса и Кейт Мосс.

Шотландский фотограф Альберт Уотсон сообщил в своем Instagram, что стал автором календаря Pirelli на будущий год. Никаких подробностей о том, кто стал героинями фотосессии, и о чем она, Уотсон не сообщил. Известно лишь, что съемки проходили в несколько этапов в середине весны на территории от Майами до Нью-Йорка.

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