Альбом архивных снимков Calvin Klein

Основатель легендарной американской марки анонсировал выход первой фотокниги, посвященной его детищу.

Основатель модного дома Calvin Klein готовит к выходу свой первый фотоальбом. Кельвин Кляйн рассказал журналистам The New York Times, что к этому дебюту его долгое время подталкивала сама Анна Винтур. Кляйн готовил издание в течение последних трех лет и теперь рад сообщить, что фотобук составят 463 страницы и 40 000 снимков. Однако точная дата релиза пока что не называется.