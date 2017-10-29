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Артем Кузелев

Альбом архивных снимков Calvin Klein

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  • 29 Октября 201713:04
Сюжеты: Calvin Klein

Основатель легендарной американской марки анонсировал выход первой фотокниги, посвященной его детищу.

Основатель модного дома Calvin Klein готовит к выходу свой первый фотоальбом. Кельвин Кляйн рассказал журналистам The New York Times, что к этому дебюту его долгое время подталкивала сама Анна Винтур. Кляйн готовил издание в течение последних трех лет и теперь рад сообщить, что фотобук составят 463 страницы и 40 000 снимков. Однако точная дата релиза пока что не называется.

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