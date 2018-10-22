Альтернативные цвета будущего года

Специалисты тренд-бюро Trendstop составили главную палитру будущего года на основе представленных на Неделях моды коллекций.

Компания Trendstop опубликовала альтернативный список цветов, которые будут главными в будущем году. Палитра составлена на основе анализа последних показов ведущих модных марок. Главным трендом специалисты тренд-бюро называют натуральные природные оттенки, которые можно разделить на три группы.

Первую группу Heated Desert Tones составили теплые цвета от терракотового и споконйого коричневого до оттенка жженной глины. Вторую категорию – Contemporary Cores – шалфей, и нейтральные голубой и розовый. В третьей группе Chalky Brights остались мелковые оттенки и приглушенные неоновые.