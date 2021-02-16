Алан Прада из итальянского Esquire получил сразу два назначения

Алан Прада, на данный момент являющийся главным редактором итальянского Esquire, вскоре возглавит итальянскую версию Harper's Bazaar.

Кроме того, Прада нашел себе еще одно занятие – он станет заместителем креативного директора по онлайн- и офлайн-имиджу Giorgio Armani. Редактор приступит к своим новым обязанностям 1 апреля 2021 года и будет подчиняться непосредственно самому Джорджо Армани.

Известно, что до это Алан Прада проработал 15 лет в модных СМИ. В 2019 году итальянское подразделение Hearst пригласило его возглавить запуск местного Harper's Bazaar и его цифровую версию. Он также был креативным директором итальянского Esquire, главным редактором которого останется до конца марта. В Hearst Italy сообщили, что уже начали поиск преемника.