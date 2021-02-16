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Артем Кузелев

Алан Прада из итальянского Esquire получил сразу два назначения

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  • 16 Февраля 202111:18
Сюжеты: Harper's Bazaar

Алан Прада, на данный момент являющийся главным редактором итальянского Esquire, вскоре возглавит  итальянскую версию Harper's Bazaar.

Кроме того, Прада нашел себе еще одно занятие – он станет заместителем креативного директора по онлайн- и офлайн-имиджу Giorgio Armani. Редактор приступит к своим новым обязанностям 1 апреля 2021 года и будет подчиняться непосредственно самому Джорджо Армани.

Известно, что до это Алан Прада проработал 15 лет в модных СМИ. В 2019 году итальянское подразделение Hearst пригласило его возглавить запуск местного Harper's Bazaar и его цифровую версию. Он также был креативным директором итальянского Esquire, главным редактором которого останется до конца марта. В Hearst Italy сообщили, что уже начали поиск преемника.

 
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