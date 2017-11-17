Алекса Чанг представила свою первую модель сумки

Объединившись с компаниями American Express и Small Business Saturday, молодой британский дизайнер выпустила свою первую сумку-шопер.

Холщовая модель в клетку вышла лимитированным тиражом и посвящена пятой годовщине инициативы, направленной на продвижение независимого бизнеса. По мнению создательницы, сумка-шопер должна побуждать людей ходить по магазинам и совершать покупки. «Поддержка небольших независимых предприятий всегда была важна для меня, потому что именно так меня воспитывали — покупки на местном хлопкозаводе Хэмпшира или в деревенском магазине, — поделилась Чанг на презентации новинки. — Теперь, когда я взрослый человек с собственным бизнесом, я остро осознаю, как трудно запускать что-то новое». Приобрести сумку можно в специальном разделе официального сайта Алексы.