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Артем Кузелев

Алекса Чанг представила свою первую модель сумки

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  • 17 Ноября 201714:16
Сюжеты: Сумки

Объединившись с компаниями American Express и Small Business Saturday, молодой британский дизайнер выпустила свою первую сумку-шопер.

Холщовая модель в клетку вышла лимитированным тиражом и посвящена пятой годовщине инициативы, направленной на продвижение независимого бизнеса. По мнению создательницы, сумка-шопер должна побуждать людей ходить по магазинам и совершать покупки. «Поддержка небольших независимых предприятий всегда была важна для меня, потому что именно так меня воспитывали — покупки на местном хлопкозаводе Хэмпшира или в деревенском магазине, — поделилась Чанг на презентации новинки. — Теперь, когда я взрослый человек с собственным бизнесом, я остро осознаю, как трудно запускать что-то новое». Приобрести сумку можно в специальном разделе официального сайта Алексы.

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