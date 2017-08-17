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Артем Кузелев

Алекса Чанг стала лицом AG Jeans

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  • 17 Августа 201708:36

Американский бренд джинсовой одежды выбрал модель, редактора, телеведущую и икону стиля на роль амбассадора осенне-зимней коллекции.

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  • AG Jeans. Осень-зима, 2017/18

Марка повседневной одежды из денима и трикотажа AG Jeans представила кадры новой рекламной кампании. Женскую коллекцию на этот раз представляет девушка известная на весь мир своим безупречным и оригинальным стилем. Компанию Алексе Чанг составил австралийский манекенщик Рубен Рамахер, примеривший образы из мужской линейки.

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