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Артем Кузелев

Алекса Чанг стала ведущей нового фэшн-шоу

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  • 21 Мая 201914:38

Компания Netflix анонсировала новое реалити-шоу о дизайнерах, вести которое будут Алекса Чанг и Тэн Франс.

Новый фэшн-проект получил название Next In Fashion и форматом практически дублирует ранее полюбившийся миллионам зрителей «Проект «Подиум». За производство шоу отвечает компания Netflix, которая и пригласила в качестве ведущих Алексу Чанг и Тэна Франса из реалити Queer Eye. В первом сезоне за победу будут сражаться 18 дизайнеров, которым предстоит проходить различные креативные задания. Победитель получит премию в размере 250 000 долларов и возможность продавать свою коллекцию на платформе Net-a-Porter.

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