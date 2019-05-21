Алекса Чанг стала ведущей нового фэшн-шоу

Компания Netflix анонсировала новое реалити-шоу о дизайнерах, вести которое будут Алекса Чанг и Тэн Франс.

Новый фэшн-проект получил название Next In Fashion и форматом практически дублирует ранее полюбившийся миллионам зрителей «Проект «Подиум». За производство шоу отвечает компания Netflix, которая и пригласила в качестве ведущих Алексу Чанг и Тэна Франса из реалити Queer Eye. В первом сезоне за победу будут сражаться 18 дизайнеров, которым предстоит проходить различные креативные задания. Победитель получит премию в размере 250 000 долларов и возможность продавать свою коллекцию на платформе Net-a-Porter.