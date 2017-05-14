Алекса Чанг запустила собственную линию одежды

На обложке июньского номера британского Vogue можно увидеть Алексу Чанг, которая позировала Марио Тестино в одежде из дебютной коллекции собственного бренда.

Модель, стилист и редактор Vogue наконец-то решилась и объявила о запуске собственной марки одежды. Дебютная коллекция нового бренда Alexachung будет представлена 30 мая, а на следующий день стартуют продажи линейки. Приобрести модели от Алексы можно будет через ее сайт alexachung.com,а также на обновленном ресурсе style.com. Как обещает сама Чанг, чуть позже будет открыт розничный магазин марки.