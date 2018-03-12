Александр Анатольевич отпраздновал 54-й день рождения в итальянском ресторане La Prima

День рождения одного из самых обаятельных российских VJ получился жарким: к этому обязывала тема праздника, заданная виновником торжества – Studio 54 и диско! Гости с энтузиазмом поддержали диско-стиль и не отказали себе в возможности от души потанцевать под диско-хиты. Особенно зажигательными были танцы, когда «за пульт» вставал сам Александр Анатольевич. В La Prima удалось сделать невозможное: соединить изысканные итальянские блюда, знаменитый итальянский стиль и безудержное веселье в стиле диско. Особенным сюрпризом для Александра Анатольевича стал торт «Три шоколада» от шеф-повара La Prima.

Гости праздника передали свои поздравления и рассказали об истории знакомства с героем вечера.

«О том, сколько лет я знакома с именинником, не скажу, потому что вы безошибочно угадаете мой возраст, - шутит очаровательная Екатерина Одинцова. – Скажу только, что один из дней рождения мы отмечали здесь же, в La Prima 4 года назад. И когда Саша позвал меня к себе на праздник, я подумала: как быстро год пролетел. Но оказалось, что прошло уже гораздо больше времени. Время летит, и у меня ощущение, что Сашу я знаю с детства: настолько это созвучный мне человек. Я его очень люблю и надеюсь, что мы будем дружить с ним еще много лет. А пожелать я ему хочу, как и мужчине любого возраста – конечно же, любви».

Константин Андрикопулос дружит с Александром Анатольевичем больше пятнадцати лет: «С Сашей меня связывает не только тесная дружба, но история современной Москвы: он настоящая историческая часть этого города. Он мой настоящий друг и единомышленник. Помню, как-то несколько лет назад мы оказались в Стокгольме на одном мероприятии, разговорились, и вдруг поняли, что мы как в русской поговорке «смотрим в одну сторону» - хотя так говорят о любви, но мне кажется, что когда люди дружат, эта поговорка тоже верна. А пожелать я ему хочу – счастья».

«Не меньше 150 лет я знаю Сашу, - уверена Юлия Беретта. – И, хочу отметить, что это – человек-праздник, всегда энергичный, жизнерадостный, улыбчивый и оптимистичный. У него колоссальная энергетика. От всей души желаю ему всех благ, земных и неземных».

«Даже не могу вспомнить, сколько лет мы знакомы. Восхищался им еще с экрана телевизора, а потом уже и в реальной жизни, - говорит VJ Chuck. – Самый надежный, самый верный и самый стильный мой друг. Будь всегда таким!»

На вечеринку в стиле Studio 54 заглянули: VJ Chuсk, Екатерина Одинцова, Юлия Беретта, Константин и Ольга Андрикопулос, Андрей Григорьян, Ярослав Строганов с супругой Аминой.