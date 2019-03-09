Александр Хилькевич: “Альбом «Blooming Couture» ― настоящее произведение искусства”

Итальянское издательство Massimiliano Piretti выпустило альбом «Blooming Couture», посвященный теме цветов в кутюрных коллекциях российского Модного Дома «Татьяна Парфенова».

”Впервые в истории отечественной моды влиятельный иностранный издательский дом по своей инициативе обратился к творчеству русского дизайнера, ― отмечает известный fashion-эксперт Александр Хилькевич, знакомый с историей проекта. ― Издательство Massimiliano Piretti, специализирующееся на теме искусства, моды и культуры, постоянно отслеживает самые интересные имена и события в этих областях по всему миру. Специалисты издательства оценили не только уникальные художественные образы коллекций Татьяны Парфеновой, новаторство и высочайшее мастерство при их создании, но и экологическую позицию Парфеновой, которая принципиально не использует натуральные мех и кожу в своих моделях. В апреле 2018 года представители Massimiliano Piretti обратились к дизайнеру с предложением осуществить этот проект и познакомили с разработанной ими концепцией издания. Сейчас альбом, охватывающий 7 кутюрных коллекций Парфеновой на тему цветов, уже вышел из печати. Качество иллюстраций, уровень печати, наличие QR кодов, позволяющих моментально перейти на видео с показов, превратили издание в настоящее произведение искусства”.

Альбом уже с успехом презентован во Флоренции и сейчас представлен в лучших книжных магазинах Европы, в том числе в культовом магазине Livraria Lello и миланском культурном центре Миуччи Прады Fondazione Prada. Крупнейшие интернет-магазины Европы, Японии и США также включили альбом Парфеновой в свой ассортимент.