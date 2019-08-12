Александр Хилькевич: Москва отправит в Париж 20 дизайнеров

Известный аналитик моды Александр Хилькевич сообщил о планируемой поездке 20 столичных дизайнеров в Париж при поддержке Правительства Москвы.
Как рассказывает Александр Хилькевич, в период проведения Недели моды (23.09 – 01.10) в Париже будет реализован проект MODE:MOSCOW. В его рамках 20 московских fashion-компаний (которые не являются официальными участниками Парижской недели моды), организуют шоурум для представления своих коллекций одежды. Все затраты на организацию шоурума им компенсирует московский бюджет.
Для участия в проекте мэрия проводила сбор заявок с мая по июнь. В итоге из 70 претендентов были выбраны 20 (список см. ниже). Марки оценивались «по актуальности дизайнерских решений, экспортному потенциалу, имиджу и востребованности на внутреннем рынке», отметил Александр Хилькевич.
ПОЛНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ
1. Ruban
2. Аутло
3. Ulyana Sergeenko
4. J. Kim
5. Alexander Terekhov
6. Kalmanovich
7. Fakoshima
8. Masterpeace
9. Два мяча
10. Subterranei
11. Alena Akhmadullina
12. Alexander Arutyunov
13. Mirstores
14. Sorry, I’m not
15. Daniil Antsiferov
16. Tegin
17. Izeta
18. I am studio
19. Slip
20. Yana
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