Александр Хилькевич назвал 10 главных выставок модной фотографии 2020 года

Нынешний год отмечен рядом важных выставок fashion-фотографии, которые как источники вдохновения окажут большое влияние на создание коллекций модных марок. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич рассказывает об экспозициях, на которые нужно обратить внимание в первую очередь:

1. Интереснейшая выставка, обязательная к просмотру не только fashion-профессионалами, но и всеми, кто занят социокультурным анализом. Ее тема – изменения в мире, побудившие моду выйти за пределы фотостудий. На примере 150 уникальных снимков, выполненных с 1900 по 1970 год, показана история возникновения новых фотожанров – от первых модных уличных фотографий до fashion-съемки в самых экзотических местах мира.

До 8 марта, Huis Marseille, Амстердам

2. Крупнейшая выставка фотохудожницы-сюрреалистки Доры Маар, организованная в прошлом году в парижском Центре Помпиду, сейчас переехала в Лондон. В 1930-е годы Дора Маар была яркой фигурой европейской арт-сцены: работала с Маном Рэем, позировала для Пикассо, экспериментировала с новыми изобразительными техниками и приемами фотоколлажа.

До 15 марта, Tate Modern, Лондон

3. Продолжает работу прекрасная фотовыставка в Музее Виктории и Альберта. В центре ее внимания всегда узнаваемые работы Тима Уокера – главного fashion-сказочника нашего времени. Фотограф не только показывает свои известные и новые снимки, но и выстраивает диалог между ними и артефактами из мира декоративного искусства, возраст которых превышает 500 лет.

До 22 марта, Victoria & Albert Museum, Лондон

4. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения великого Хельмута Ньютона. В честь легендарного fashion-фотографа устроена ретроспектива его работ в Галерее современного искусства Турина. На выставке представлены 70 самых известных снимков мастера с 1970-х по 2000 год, когда мода была неполиткорректно прекрасной и творческой.

До 3 мая, GAM, Турин

5. Провокационные сюжеты и неожиданные ракурсы – отличительная черта работ Ги Бурдена. 50 самых узнаваемых снимков знаменитого французского фотографа периода 1950-80-х годов будут представлены на его ретроспективе в Москве. Будь-то коммерческая съемка или заказ модного журнала Ги Бурден всегда бескомпромиссно отстаивал свое право на творческую свободу. С 28 февраля до 17 мая, Центр фотографии имени братьев Люмьер, Москва

6. Несколько выставок, посвященных творчеству Питера Линдберга, проходят в этом году. На выставке в Дюссельдорфе (до 1 июня, Kunstpalast) представлено 140 его лучших работ. Легендарный фотограф лично выбирал снимки для экспозиции, не зная, что этот проект будет для него последним: Линдберг скончался в процессе подготовки выставки в сентябре прошлого года.

После Дюссельдорфа выставка переедет в Гамбург (20 июня – 1 ноября). Также культовые снимки Линдберга можно будет увидеть в галерее Armani/Silos в Милане (22 февраля – 2 августа).

7. Эстетика черно-белой фотографии в центре внимания грандиозной выставки, которая пройдет в Париже. Будут представлены все самые известные направления и имена с 19 века до наших дней – всего более 300 работ. Must see!

С 8 апреля до 6 июля, Grand Palais, Париж

8. Ман Рэй и мода – выставка на эту тему, организованная в прошлом году в Марселе, сейчас переедет в Париж. Ман Рэй работал с Пуаре, Скьяпарелли и Шанель. В 1920-е годы благодаря его новаторским приемам съемка одежды становится полем для художественных экспериментов, стирающих границу между искусством и модой.

С 9 апреля до 26 июля, Musee du Luxembourg, Париж

9. В этом году парижский Vogue празднует свое 100-летие. Открывающийся сейчас после масштабной реконструкции Музей моды Гальера, где теперь будет устроена постоянно действующая экспозиция, свою первую выставку посвятит именно этому юбилею. Съемки прославленных фотографов, с которыми сотрудничал Vogue, будут представлены в компании кутюрных нарядов из коллекций известных дизайнеров.

С ноября 2020 по февраль 2021, Palais Galliera, Париж

10. Завершится год на высокой ноте. Эрмитаж в Большом белом зале Главного штаба устроит выставку знаменитого фотографа 20 века Сесила Битона. Битон снимал самых известных людей своего времени, со многими из которых был дружен, неудивительно, что уже при жизни и сам фотограф обрел статус звезды. Отдельный акцент будет сделан на представителях русского зарубежья, определявших мировую модную культуру и позировавших перед объективом Битона для фотопортретов.

С 10 декабря 2020 до 14 марта 2021, Эрмитаж, Санкт-Петербург.