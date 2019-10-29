Александр Хилькевич: "Нельзя сохранить традицию, не развивая ее!"

В Майкопе при поддержке Российского Союза Молодежи стартует Международный фестиваль "Этномода". Его жюри возглавляет международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, основатель Рейтинга лучших дизайнеров России Александр Хилькевич. Ему мы задали несколько вопросов.

Александр, уже не один год Вы возглавляете жюри фестиваля "Этномода". Как Вы познакомились с этим проектом?

– Как эксперт по оценке и отбору коллекций я уже более 20 лет занимаюсь работой, связанной с конкурсами, фестивалями и неделями моды. Все самые известные из них создавались при моем участии или проводятся под моим председательством. Еще до запуска фестиваля «Этномода» мы были хорошо знакомы с его организаторами, работы дизайнеров юга России, Кавказа и Майкопа, например, коллекции Сусанны Макеровой, я отмечал на других fashion-форумах, логичным итогом стало продолжение нашего взаимодействия в рамках фестиваля «Этномода», одним из соучредителей которого стал Российский Союз Молодежи. Я работаю только с профессиональными, качественными, перспективными проектами – этот фестиваль именно таким и является.

Насколько тема этники сегодня актуальна в международной моде?

– По ряду причин этника сегодня стала едва ли не главным направлением в международной моде. Все ведущие мировые fashion-брэнды так или иначе затрагивают эту тему. В ближайшие сезоны влияние этнотренда будет только усиливаться. Он будет активно использоваться в комплектах женской и мужской дизайнерской одежды для города, спорта и отдыха. Естественно, в современном прочтении на базе новых материалов и технологий.

Какое значение имеет фестиваль "Этномода"?

– Чтобы создавать этноколлекции нужно знать как работать с формообразованием, уметь комбинировать материалы, чувствовать цвет, и, особенно, владеть навыками сложного ручного декорирования. Те, кто проходит школу этники, в дальнейшем всегда востребованы в дизайнерских марках высокого уровня, создающих люксовые и кутюрные коллекции. Поэтому фестиваль «Этномода» очень ценен именно с профессиональных позиций, с точки зрения сохранения и развития мастерства дизайнеров. Тем более в условиях, когда из-за сложных экономических реалий, многие аналогичные конкурсы вообще прекратили свое существование. Фестиваль «Этномода» в Майкопе сегодня является единственным масштабным событием этого направления не только в России, но и в мире.

Без сомнения, участники "Этномоды" не только увидят один из самых самобытных районов нашей страны, но и получат новый опыт и знания.

– Участие дизайнеров в фестивале «Этномода» очень важно для них, т.к. в Майкопе собираются все основные творческие этноколлективы из Сибири, центра и юга России, Кавказа, Азии, Турции и Европы. Каждый из этих регионов имеет свои особенности в трактовке национального костюма. Тому, кто занимается модой, представится редкий шанс вживую увидеть этот хоровод рисунков и красок! Полезным является обсуждение показанных коллекций, которое я обязательно провожу на каждом конкурсе, для того чтобы дать участникам верные ориентиры и рекомендации для развития на будущее. Также в этом году планируем начать работу по новой важной номинации, которая свяжет этнику и модную фотографию, давно вынашиваю этот проект!

Что Вы пожелаете участникам юбилейной "Этномоды"?

– При создании этноколлекций советую дизайнерам не бояться проявить свою индивидуальность – непохожесть на других, авторский взгляд, творческая раскрепощенность сегодня очень ценятся в моде. Откажитесь от стереотипов в трактовке традиционных образов – нельзя сохранить традицию, не развивая ее! Подружите этнику и современное концептуальное искусство – они прекрасно дополнят друг друга.