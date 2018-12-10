Александр Хилькевич о новой коллекции Татьяны Парфеновой

Демикутюрная коллекция Татьяны Парфеновой сезона весна-лето 2019 «Цветение» за короткий срок успела получить безоговорочное признание в России и за рубежом. Своей концепцией она продолжила уже ставший легендой показ-перформанс «Поля», состоявшийся в начале этого года в Санкт-Петербурге. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич комментирует новую работу дизайнера:

"Безусловно, стиль Парфеновой – это современный русский неоромантизм, который базируется на классических принципах европейской художественной традиции. Но характерные для исторического направления материалы, мотивы рисунков, приемы декора, используемые в коллекции, дизайнер трактует абсолютно по-новому, транслируя постмодернистскую эстетику кэмпа и кибер-кутюра. Именно в данном контексте идея многослойного гипердекора является отражением вновь актуального феномена палимпсеста – того, как видит его современная интеллектуальная мода.

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Во все эпохи одной из граней большого таланта был гуманизм художника. Пример Парфеновой это подтверждает. Ее платья абсолютно комплиментарны и универсальны. Надевая их, женщины любого возраста, комплекции, роста, на каблуке и без чувствуют себя в равной степени уверенно и комфортно.

К тому же дизайнер отменяет один из главных принципов моды – ее скоротечность, предлагая вещи вне времени – тот самый люкс с человеческим лицом в духе timeless fashion, о котором сегодня так много говорят, но создать который по силам лишь избранным творцам.

При этом Парфенова не идет на поводу у публики, никогда не заигрывает с ней. Она всегда остается верна себе и не боится предлагать радикальные решения (в темах, мотивах рисунков, бескомпромиссных сочетаниях цветов), устраивая перекличку с великими авангардистами и новаторами мировой моды – Скьяпарелли, Мюглером, Алайей и Прадой. Более того она вовлекает своих клиенток в модную игру, наделяя их даром сотворчества, и провоцирует на эксперименты, мотивируя на проявление индивидуальности.

Дело в том, что модели, представленные в коллекции, составные. Нижние платья чистых линий и точного кроя абсолютно минималистичны. Сверху на них наслаиваются невесомые платья с конструкцией, усложненной дополнительными декоративно акцентированными линиями членения, и фантазийно драпированными рукавами из тончайших материалов с феноменальной вышивкой, отделкой из пайеток и жемчуга, вставками богатого кружева со стеклярусовыми позументами. Один наряд – это уже минимум 3 образа, а то и больше, если клиентка проявит фантазию и будет использовать верхнее и нижнее платье отдельно друг от друга, дополняя вещами из собственного гардероба. Расшитые мюли, экстравагантная обувь в стиле спорт-барокко и сумки из аксессуарной линии Парфеновой увеличивают число вариантов до бесконечности.

Уникальность моделей Парфеновой признают даже те, кто не связан с модой. Убедительность ее стиля основывается на ярком таланте художника-профессионала и узнаваемом авторском почерке, который не копирует чужие идеи, а создает собственную визуальную и эстетическую концепцию, при этом, что важно, предвосхищая мировые тренды задолго до того, как они получают широкое распространение. Сегодня это большая редкость в моде, поэтому так ценно.

Отдельно нужно сказать о команде Парфеновой. Не секрет, что не только в России, но и в мире качество модного продукта даже у люксовых марок неуклонно падает. Профессиональное мастерство и опыт конструкторов, портных, декораторов Модного Дома «Татьяна Парфенова» – прекрасное исключение из этого грустного правила.

Среди российских дизайнеров новая коллекция Парфеновой стала лучшей работой этого года. Причем по всем параметрам: по уровню идеи, художественному образу, культуре линий, цветовой экспрессии, сбалансированности решений, качеству исполнения, отношению к деталям, выбору манекенщиц и сложности саундтрека.

По традиции 25 декабря я представлю "ТОП-10 лучших российских дизайнеров 2018", и главное имя в этом списке вы уже знаете – Татьяна Парфенова”.