Александр Хилькевич о новой кутюрной коллекции Татьяны Парфёновой

"Один из залов отеля дизайнер превратила в приватный молодежный фэнтези-клуб, залив пол золотом и расписав его яркими цветочными бутонами.

Музыкальным сопровождением показа стало живое выступление популярной среди петербуржской богемы Сары Персефоны, которая расплескав ангельское молоко своего голоса, создала необычайную по эмоциональной заряженности и искренности звенящую психоделически-медитативную атмосферу, став прекрасным фоном для коллекции, которая взорвала мозг каждого зрителя.

Соответственно площадка перед мини-сценой, где выступала группа (огороженная каре из зрителей, одетых по воле дизайнера во всё черное), и была подиумом, на котором резвились радужные девушки-эльфы (кастинг – великолепный!). Но перед тем как встроиться в коллективный ритм, перед ними стояла непростая задача – каждой найти свою пару волшебных туфелек (расшитые цветами мюли неземной красоты). Видите, даже у эльфов свои заботы!

Темой коллекции с названием глубоким и метафоричным «Поля» (цветочные, звуковые, электрические, магнитные, звездные…) стала биофилия (гипертрофированная потребность в любовании природой), а ведущим стилем – эклектичный и бескомпромиссный глэм-панк. В коллекции было представлено 21 платье – простого или концептуального кроя – с игрой объёмов, складок, длин, часто с асимметричной линий низа.

Главным героем показа стал сложносочиненный декор (ДНК брэнда), на создание которого потребовались сотни часов труда. Каждое платье было украшено изумительной вышивкой, аппликацией, инкрустировано кружевом, расшито пайетками и бисером. Основной мотив – фантазийный растительный орнамент. Трепетные букеты и живописные гирлянды из роз, лилий, ландышей, ирисов и еще десятка других цветов и трав благодаря удивительному таланту художника заставляли каждое сердце биться учащенно и с первого взгляда брали в плен своей райской красоты, чтобы остаться в памяти и уже не отпускать никогда!

Природа побеждает, дай ей волю!"