Александр Хилькевич о новых выставках Dior и Yves Saint Laurent

Две крупнейшие выставки моды начинают свою работу в феврале.
Как рассказывает известный fashion-аналитик Александр Хилькевич, в лондонском музее Виктории и Альберта стартовала ретроспектива, посвященная 70-летию Дома Dior.
По сравнению с аналогичными экспозициями, устроенными в Париже (2017) и США (2018), новый проект обновил структуру выставки и существенно расширил число экспонатов. В Лондоне представлено 500 моделей, 200 из которых наряды Haute Couture. При этом большое внимание уделено платьям, которые были созданы для британской королевской семьи.
Неизменным остался акцент на творчестве 7 дизайнеров, благодаря которым Дом Dior находится в авангарде моды – это возглавлявшие его в разные годы Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и нынешний креативный директор брэнда Мария Грация Кьюри.
Выставка будет работать до 14 июля.
Не менее интересной обещает стать экспозиция в парижском музее Ива Сен-Лорана (12 февраля – 31 декабря). Александр Хилькевич, посетивший предпоказ выставки, отмечает, что главное внимание здесь уделено культовым коллекциям дизайнера 1965 и 1969 года. Среди 50 кутюрных моделей центральными станут платья в стиле Мондриана, свадебный наряд-кокон, вдохновленный русской матрёшкой, и комплекты с металлическими накладками в форме груди и торса, выполненные для Дома Yves Saint Laurent художницей Клод Лалан по фигуре легендарной модели тех лет Верушки.
Обе выставки, несомненно, окажут большое влияние на формирование трендов будущего сезона, подчеркнул Александр Хилькевич.
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