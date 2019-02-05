Александр Хилькевич о новых выставках Dior и Yves Saint Laurent

Две крупнейшие выставки моды начинают свою работу в феврале.

Как рассказывает известный fashion-аналитик Александр Хилькевич, в лондонском музее Виктории и Альберта стартовала ретроспектива, посвященная 70-летию Дома Dior.

По сравнению с аналогичными экспозициями, устроенными в Париже (2017) и США (2018), новый проект обновил структуру выставки и существенно расширил число экспонатов. В Лондоне представлено 500 моделей, 200 из которых наряды Haute Couture. При этом большое внимание уделено платьям, которые были созданы для британской королевской семьи.

Неизменным остался акцент на творчестве 7 дизайнеров, благодаря которым Дом Dior находится в авангарде моды – это возглавлявшие его в разные годы Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и нынешний креативный директор брэнда Мария Грация Кьюри.

Выставка будет работать до 14 июля.

Не менее интересной обещает стать экспозиция в парижском музее Ива Сен-Лорана (12 февраля – 31 декабря). Александр Хилькевич, посетивший предпоказ выставки, отмечает, что главное внимание здесь уделено культовым коллекциям дизайнера 1965 и 1969 года. Среди 50 кутюрных моделей центральными станут платья в стиле Мондриана, свадебный наряд-кокон, вдохновленный русской матрёшкой, и комплекты с металлическими накладками в форме груди и торса, выполненные для Дома Yves Saint Laurent художницей Клод Лалан по фигуре легендарной модели тех лет Верушки.

Обе выставки, несомненно, окажут большое влияние на формирование трендов будущего сезона, подчеркнул Александр Хилькевич.