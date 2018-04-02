Александр Хилькевич о перспективах российской индустрии моды

Международный конкурс "Точка RU", который Российский госуниверситет им. Косыгина традиционно проводит в Гостином дворе, завершил свою работу. Известный аналитик моды, фэшн-гуру Александр Хилькевич делится впечатлениями от этого и других показов молодых дизайнеров, прошедших в рамках недель моды в Москве.

Александр Хилькевич: Проводимый дважды в год конкурс "Точка RU" сегодня занимает лидирующую позицию в нашей стране. Это перспективный и нужный проект с интересным составом участников. Он ярко продемонстрировал приход на модный российский подиум нового поколения дизайнеров – с их плюсами, и минусами.

Гран-при с ректором РГУ Валерием Белгородским я вручил москвичке Катерине Безверхой за творческую, цветную коллекцию "Я художник, я так вижу" (совет всем: учитесь работать с цветом!). Теперь её ждет месячная стажировка в Италии. Также среди победителей: Алексей Волегов (РГУ им. Косыгина) – 3 место, Сабина Изятова (МГУТУ им. Разумовского) – 2 место, Аюми Кабаяши (Академия моды Сугино, Япония) – 1 место.

Просмотр коллекций на "Точке RU", а также других коллективных и индивидуальных показов молодых дарований в рамках прошедших недель моды выявил их основную проблему – отсутствие тех самых модных линий, создание которых и является главной профессиональной задачей дизайнера.

Без дисциплины линий – нет ни внятного силуэта, ни гармоничных пропорций, ни эстетики формы. И это ошибка не столько молодых дизайнеров, это в первую очередь минус преподавания. Что в российских вузах, что в иностранных дизайнерских школах нынешние программы обучения – обо всем и ни о чем. За шелухой псевдоумных слов исчез сам предмет и суть профессии, которой учат. Штампуют стилистов или имитаторов, но не дизайнеров – людей мыслящих самостоятельно, нешаблонно, смотрящих в будущее, способных рождать новые идеи и грамотно воплощать их в реальном изделии или проекте.

Ошибаются те, кто говорит, что дизайнеру сегодня владеть классическим конструированием необязательно. Вряд ли с ними согласятся работодатели, байеры и клиенты. Безусловно, в самом ближайшем будущем главным дизайнером, маркетологом, производителем и продавцом в индустрии моды станет робот. Но это касается только масс-маркета.

В секторе креативной моды ценность дизайнеров-визионеров с навыками моделирования, конструирования, чувством материала, знающих технологию обработки, основы портновского мастерства, ручного декора, понимающих важность качества посадки изделия будет только возрастать.

Именно в этом творческом, многодельном, отнюдь не дешевом сегменте, рассматривающем моду как искусство, требующем таланта, знаний и терпения, русские дизайнеры могут быть не только конкурентоспособны, но и задавать тон на международной арене. Именно эти проекты государству нужно продвигать, поддерживая их участие в международных выставках, модных показах, облегчая условия экспорта.

Что касается недорого масс-маркета, под копирку штампующего однотипный ассортимент, здесь у русских марок будущего нет. Через 5-10 лет эта ниша будет полностью поглощена H&M, Zara, AliExpress и иже с ними.

Соответственно дизайнеров нужно готовить с учетом этой перспективы. Поверхностный подход здесь неприемлем. Звонкая болтовня на краткосрочных интенсивах, на которые активно зазывают школы моды с красивыми именами, этих знаний точно не дадут. Но и годы в вузах, как я уже сказал, не гарантируют результата, если нет современных методик. А они мало у кого есть. Подобные программы могут рождать только единичные профессионалы, и мы их (с учетом того, в какой критической ситуации находятся отечественные дизайнерские вузы в результате реформ последних лет) теряем. Нужен центр, который их объединит, станет открытой площадкой для экспериментов, встреч, обмена опытом, повышения квалификации преподавателей, студентов и специалистов не только индустрии моды, но и других направлений дизайна.

Сегодня есть только одно место, способное справиться с этой миссией – РГУ им. Косыгина. Его техническая база уже сейчас одна из лучших не только в нашей стране, но и в мире. Дело осталось за малым – проветрить помещения, наполнив вуз свежими идеями и энергией творчества.

Фото - Викто Бойко, Дмитрий Бабушкин