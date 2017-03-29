Александр Хилькевич об итогах Недели моды в Гостином Дворе

В Москве завершились показы очередной Недели моды в Гостином Дворе. Международный fashion-аналитик Александр Хилькевич подводит ее итоги.

Как отмечает эксперт, в этот раз Неделя прошла без громких фанфар, холл Гостиного Двора был оформлен без прежнего блеска, но, к счастью, новоявленный эконом-формат не отразился на качестве организации работы подиумов – и свет, и звук не подвели.

В рамках Недели моды было представлено более 40 показов, но большинство из них нельзя отнести к особо выдающимся. Только 5 дизайнерских марок – Valentin Yudashkin, Victoria Andreyanova, Erica Zaionts, Vemina, Daniil Landar показали коллекции, в которых удачно был соблюдён баланс между дизайном и коммерцией, креативностью и комфортом.

Остальным участникам следует обратить пристальное внимание на выбор тканей, научиться работать с цветом, уяснить, что из себя представляет ассортиментная матрица, а главное, четко и ясно ответить на вопрос, для кого и зачем они делают свои коллекции.

В этом плане Александр Хилькевич советует обратиться к показу французов из La Redoute – их коллекция, продемонстрированная в рамках Недели, наглядно доказала, что даже абсолютно непритязательные комплекты, могут выглядеть свежо, привлекательно и стильно, если их разработкой занимаются профессионалы, четко понимающие потребности своей целевой аудитории.

Что же предложили своим клиентам российские дизайнеры – участники Недели, которая маркируется слоганом «Сделано в России»? Читаем пресс-релизы к их коллекциям, которые повествуют о Британии, Аляске, Африке, французском цирке и стиле femme fatale – темах, сколь удивительных, столь и нелепых. В этом и есть ответ, почему эти коллекции в итоге выглядят так провинциально ущербно – потому как их авторы оторваны от корней, не знают и не интересуются своей историей и культурой, существуют вне современного контекста и времени.

Другая ошибка, которая также очень явно была заметна, – поверхностный подход к интерпретации источников вдохновения, когда дизайнер выбранную тему дает в лоб, без тонкой художественной переработки. Если коллекция делается «про войну» – так на подиуме все в шинелях; если «про дерзкую молодежь» – то обязательно увидишь на футболках надписи «Fucking girl»; а если коллекция «про роскошь» – то здесь, что у взрослых, что у детей тугие букли, многослойные юбки из тюля и, обязательно, короны.

Позитивным моментом Недели Александр Хилькевич называет конкурс молодых дизайнеров одежды «Точка RU», который проходит под патронажем Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Хотя его участники допустили много ошибок, как бы то ни было, сегодня потенциал этого конкурса позволяет ему в самое ближайшее время занять лидирующую позицию в стране в области презентации и продвижения молодых специалистов дизайна, моды и стиля.

Как отмечает эксперт, образование – именно то направление, на поддержке которого сегодня должны сосредоточиться все структуры (частные и государственные), связанные с организацией и проведением Недель моды в России. Потому что без подготовки специалистов, поддержки талантливых педагогов, укрепления научной и материально-технической базы вузов серьёзно говорить о развитии российского дизайна, современного производства и тем более о выходе за рубеж и экспорте отечественной моды нельзя.