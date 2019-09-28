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Александр Хилькевич об участии Татьяны Парфеновой на Tokyo Fashion Week

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  • 28 Сентября 201913:45
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova), Неделя моды в Токио, Александр Хилькевич

Модный Дом Татьяны Парфеновой станет хедлайнером открытия Tokyo Fashion Week. Как рассказал известный аналитик моды Александр Хилькевич, знакомый с историей проекта, показ новой весенне-летней коллекции российского дизайнера состоится вечером 14 октября. Предложение о сотрудничестве от Токийской недели моды поступило в июле, Модный Дом Парфеновой станет первым российским участником ее официального расписания. В Японии будет представлено 35 моделей класса прет-а-порте де люкс. Основой показа станут сложнодекорированные платья-картины в фирменной парфеновской стилистике wearable art. С одной стороны это концептуальная философская коллекция, наполненная игрой символов и смыслов, с другой – очень личная история, обращающаяся к тотемным знакам дизайнера, отмечает Александр Хилькевич. Для показа создается специальный саундтрек. Для участия в дефиле манекенщицы из Японии, Европы и Африки уже прошли предварительный кастинг. Решение о показе коллекции в России будет принято позже.

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