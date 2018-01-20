Александр ХИЛЬКЕВИЧ. Программа спецкурсов на 2018 год

В «Модной приёмной Александра ХИЛЬКЕВИЧА» открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации в соответствии с Программой спецкурсов на 2018 год.
ТРЕНДЫ
1. Коммерческие тенденции моды ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/20.
2. Коммерческие тенденции моды ВЕСНА-ЛЕТО 2019.
3. Коммерческие тенденции моды ОСЕНЬ-ЗИМА 2018/19.
4. Колористика – главные цветовые группы будущего сезона; основные и акцентные цвета; цвета-бестселлеры.
5. Модные рисунки – главные темы и перспективные стилистики.
6. Трикотаж – пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.
7. Обувь, сумки, аксессуары – материалы, колористика, формы, ожидаемые новинки и хиты продаж.
БИЗНЕС
1. Fashion Industry 4.0
2. Luxury 4.0
3. Fashion-cтартап: как вести бизнес молодому дизайнеру.
4. Как повысить эффективность модного магазина.
ПРАКТИКА МОДЫ
1. Профессия байер.
2. Основы мерчендайзинга.
3. Текстильный дизайн: декор и модные рисунки.
4. Методика создания успешных fashion-коллекций.
ИСТОЧНИКИ МОДЫ
1. Русский стиль: история и интерпретации.
2. Этника: истоки и адаптация на международных подиумах.
3. Ар-нуво и ар-деко – возвращение в моду.
4. Бакст в контексте современного fashion-дизайна.
Заявки для участия необходимо направлять на эл. адрес: ydobno@mail.ru
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