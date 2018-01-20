Александр ХИЛЬКЕВИЧ. Программа спецкурсов на 2018 год

В «Модной приёмной Александра ХИЛЬКЕВИЧА» открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации в соответствии с Программой спецкурсов на 2018 год.

ТРЕНДЫ

1. Коммерческие тенденции моды ОСЕНЬ-ЗИМА 2019/20.

2. Коммерческие тенденции моды ВЕСНА-ЛЕТО 2019.

3. Коммерческие тенденции моды ОСЕНЬ-ЗИМА 2018/19.

4. Колористика – главные цветовые группы будущего сезона; основные и акцентные цвета; цвета-бестселлеры.

5. Модные рисунки – главные темы и перспективные стилистики.

6. Трикотаж – пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.

7. Обувь, сумки, аксессуары – материалы, колористика, формы, ожидаемые новинки и хиты продаж.

БИЗНЕС

1. Fashion Industry 4.0

2. Luxury 4.0

3. Fashion-cтартап: как вести бизнес молодому дизайнеру.

4. Как повысить эффективность модного магазина.

ПРАКТИКА МОДЫ

1. Профессия байер.

2. Основы мерчендайзинга.

3. Текстильный дизайн: декор и модные рисунки.

4. Методика создания успешных fashion-коллекций.

ИСТОЧНИКИ МОДЫ

1. Русский стиль: история и интерпретации.

2. Этника: истоки и адаптация на международных подиумах.

3. Ар-нуво и ар-деко – возвращение в моду.

4. Бакст в контексте современного fashion-дизайна.

Заявки для участия необходимо направлять на эл. адрес: ydobno@mail.ru