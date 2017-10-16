Александр Хилькевич проведет спецкурс по методике создания фэшн-коллекций

21 октября знаменитый аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, фэшн-гуру Александр Хилькевич проведёт спецкурс в Москве на тему «Подготовка дизайнера: принципы и навыки при создании фэшн-коллекции и критерии её оценки».

Среди слушателей спецкурса – дизайнеры и директора фирм, профессорско-преподавательский состав и студенты ведущих столичных и региональных вузов, стран СНГ, специалисты международных школ моды.

В ходе спецкурса будут даны конкретные рекомендации, что нужно делать, чтобы добиться высоких результатов при создании коллекций и дизайн-проектов.

Будут затронуты вопросы:

1. Правила создания и основополагающие элементы коллекции.

2. Структура, параметры и ограничения коллекции, о которых нужно знать.

3. Практические приемы, стимулирующие дизайнерский потенциал и повышающие жизнеспособность коллекции.

4. Анализ типичных ошибок при создании коллекции.

5. Постпродакшн и продвижение коллекции.

6. Рекомендации по участию в конкурсах и неделях моды.

7. Рекомендации по вузам и школам моды, где полезно пройти обучение.

С заявками на участие, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru до 19.10.2017