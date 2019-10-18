Александр Хилькевич проведет тренд-семинар «Тенденции моды Осень-Зима 2020/21»

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич 26 октября проведет в Москве дополнительный тренд-семинар и консультации для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний «Коммерческие тенденции моды Осень-Зима 2020/21, Демисезон 2021».

В программе:

1). Fashion-бизнес 2020: прогноз экономики, новые запросы клиента, обзор стратегий компаний. Лидеры и аутсайдеры модного рынка России в секторе дизайнерской одежды и масс-маркета.

2). 5 факторов, формирующих моду в новом сезоне.

3). Творческие источники и визуальный контекст для разработки коллекций.

4). 9 главных силуэтов. Модификации форм, пропорций, конструкций.

5). 5 особенностей цветовых решений. Новая гамма для городской одежды. 10 ключевых цветосочетаний сезона.

6). Модные ткани и др. материалы сезона. Актуальный дизайн и декор поверхности – 10 трендов.

7). Трикотаж: пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.

8). 6 особенностей подачи и 8 тем fashion-рисунков.

9). Ассортимент (пальто, куртки, жакеты, офисный стиль, платья, юбки, брюки): 20 перспективных трендов, хиты продаж, а также 5 тем дизайна для нарядных платьев (конструктивные и декоративные решения).

10). Актуальная стилистика образа: стрижки, модное окрашивание, мейкап будущего сезона.

До 21 октября открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru