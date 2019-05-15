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Александр Хилькевич проведет тренд-семинар «Тенденции моды Весна-Лето 2020»

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  • 15 Мая 201913:52
Сюжеты: Александр Хилькевич, Весна-лето 2020
Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич 25 мая проведет в Москве дополнительный тренд-семинар и консультации для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний «Коммерческие тенденции моды Весна-Лето 2020, Демисезон 2020/21».

В программе:

1). Fashion-бизнес 2020: прогноз экономики, новые запросы клиента, обзор стратегий компаний. Лидеры и аутсайдеры модного рынка России в секторе дизайнерской одежды и масс-маркета.
2). 3 фактора, формирующие моду. 7 направлений ее развития в новом сезоне.
3). Творческие источники и визуальный контекст для разработки коллекций.
4). 7 главных силуэтов. Модификации форм, пропорций, конструкций.
5). 8 особенностей цветовых решений и 10 ключевых цветосочетаний сезона.
6). Модные ткани и др. материалы сезона. Актуальный дизайн и декор поверхности – 15 трендов.
7). Трикотаж: пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.
8). 5 особенностей подачи и 16 тем fashion-рисунков.
9). Ассортимент: 20 перспективных трендов, хиты продаж, а также 5 тем дизайна для нарядных платьев.
10). Актуальная стилистика образа: стрижки, модное окрашивание, мейкап будущего сезона.

До 21 мая открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru

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