Александр Хилькевич проведет тренд-семинар «Тенденции моды Весна-Лето 2020»

В программе:

1). Fashion-бизнес 2020: прогноз экономики, новые запросы клиента, обзор стратегий компаний. Лидеры и аутсайдеры модного рынка России в секторе дизайнерской одежды и масс-маркета.

2). 3 фактора, формирующие моду. 7 направлений ее развития в новом сезоне.

3). Творческие источники и визуальный контекст для разработки коллекций.

4). 7 главных силуэтов. Модификации форм, пропорций, конструкций.

5). 8 особенностей цветовых решений и 10 ключевых цветосочетаний сезона.

6). Модные ткани и др. материалы сезона. Актуальный дизайн и декор поверхности – 15 трендов.

7). Трикотаж: пряжи, переплетения, колористика, ассортимент.

8). 5 особенностей подачи и 16 тем fashion-рисунков.

9). Ассортимент: 20 перспективных трендов, хиты продаж, а также 5 тем дизайна для нарядных платьев.

10). Актуальная стилистика образа: стрижки, модное окрашивание, мейкап будущего сезона.

До 21 мая открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Грачёвой по эл. почте: ydobno@mail.ru