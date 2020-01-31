Александр Хилькевич рассказал о трендах мужской моды сезона осень-зима 2020/21

Известный fashion-аналитик Александр Хилькевич рассказал об основных тенденциях мужской моды будущего осенне-зимнего сезона:

1. Как я уже отмечал, главным трендом мужской моды сегодня является тейлоринг, благодаря которому к нам вернулось активное использование классического ассортимента. Поэтому комплекты с одно- и двубортными пиджаками, блейзерами, классическими пальто, сюртуками, костюмными брюками мы увидим не только в офисных коллекциях формального стиля, но и в молодежных линиях уличного направления.

Остроту подобным решениям придадут функциональные дополнения: дутые куртки (часто очень короткие), худи, разгрузочные жилеты, съемные капюшоны, массивные шарфы, треккинговые ботинки, высокие сапоги-аутдор и переживающие новый взлет разнообразные головные уборы (утепленные панамы, бейсболки, кепки, береты, вязаные шапки и шлемы).

2. Главным полем для экспериментов станут брюки. В моде будут как классические брюки преувеличенной длины, собранные внизу гармошкой, так и очень короткие брюки конической формы. Сохранят актуальность брюки с завышенной и заниженной линией талии, а также брюки с широкими отворотами. При этом чрезмерно узкие брюки и джинсы-скинни выйдут из моды.

3. Продолжится увлечение стилистикой рабочей униформы. Мода будет обыгрывать экипировку слесаря, маляра, механика, плотника, фермера. Главными хитами этого направления станут хорошо знакомые теплые рубашки в клетку и стиль карго. Многочисленные накладные карманы, присущие карго-стилю, будут не только на уличных куртках, парках, жилетах, полувоенных комбинезонах и объемных шароварах, но и на классических брюках, которые носят в офис в комплекте со строгим пиджаком.

4. В будущем сезоне будет много хендмейд-имитаций, прежде всего в оверсайз-трикотаже (с отсылкой к ручной вязке) и в использовании стилистики пэчворка, который проявит себя в новой концепции комбинирования материалов, при разработке цветовых решений и создании рисунков.

5. Активно будет использоваться винтажный тренд, который вернет в моду хиты прошлых десятилетий: бушлаты, куртки авиатора, косухи и, конечно, многочисленные ретро-детали уже упомянутого классического стиля: костюмные жилеты, короткие галстуки, галстуки-бабочки, подтяжки.

На этой волне сохранят популярность вельвет и бархат, из которых будет создаваться практически любой ассортимент: дневные комплекты, уличная одежда, спортивный стиль, образы кэжуал.

6. Особое внимание рекомендую уделить рисункам. Самые актуальные темы – это ромбы, шевроны, камуфляж, цветы, леттеринг, оп-арт, яркие абстракции, стиль граффити, советский космос 60-х.

7. Но главным героем станет традиционная классическая костюмная клетка во всем ее многообразии. В компании с пье-де-пуль клетка оккупирует не только пиджаки и рубашки, но и пуховики и худи. Главный символ и лицо будущего сезона – классическое длинное пальто XXL – также должно быть в клетку!