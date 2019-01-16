Александр Хилькевич рекомендует: 5 главных fashion-выставок 2019

Мы попросили Александра Хилькевича рассказать о главных выставках моды 2019 года. Знаменитый fashion-аналитик выделил 5 проектов, о которых все модное сообщество обязательно будет говорить в этом году.

1. Буквально через 2 недели в лондонском Музее Виктории и Альберта стартует выставка, посвященная Дому Dior (2 февраля – 14 июля). Она станет расширенной версией юбилейной парижской выставки 2017 года и включит дополнительный раздел, посвященный связям Dior c Британией и тем нарядам, которые Дом создавал для королевской семьи и британской аристократии.

2. Очень интересной обещает стать выставка «Couturissime» в Монреальском Музее изящных искусств (2 марта – 8 сентября). Она посвящена 70-летию Тьери Мюглера. Будут показаны модели, созданные дизайнером в 1970-1990-е годы, а также его нынешние работы для Цирка дю Солей, Леди Гаги и Бейонсе. С 13 октября выставка будет демонстрироваться в Роттердаме (Голландия), а в будущем году переедет в Мюнхен (3 апреля – 30 августа 2020).

3. С 6 апреля начнет работу выставка, которая обязательно станет не только одной из самых посещаемых, но и окажет большое влияние на стиль будущих сезонов. Музей Виктории и Альберта обращается к моде 1960-х и одной из ее главных создательниц Мэри Куант, которой в этом году исполняется 85 лет.

4. Традиционно самой распиаренной выставкой станет ежегодный фэшн-проект нью-йоркского Метрополитен-музея. С 9 мая по 8 сентября здесь пройдет выставка «Кэмп: заметки о моде», которая на примере самых фееричных моделей последних 300 лет восславит гротеск и экстравагантность. И если версальские моды Людовика XIV, бескомпромиссный дендизм и эклектика в стиле Gucci в сфере ваших интересов, то вам сюда.

5. Финальным аккордом года должно стать открытие в декабре обновленного Дворца Гальера (Париж). Сейчас площадка, известная своими яркими временными фэшн-проектами, закрыта на реконструкцию, проведение которой спонсирует Chanel. После завершения работ музей обещает открыть и постоянную экспозицию по истории моды. Наконец-то!