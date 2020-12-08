Александр Хилькевич: «Симбиоз этники и цифровых технологий – главный тренд фестиваля Этномода-2020»

Названы имена победителей Международного фэшн-фестиваля "Этномода-2020", который ежегодно проводится в Майкопе при поддержке РСМ. В этом году его участниками в 6 номинациях стали дизайнеры из 20 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Кавказ, южные и центральные регионы, Урал, Сибирь, Дальний Восток) и 17 стран мира (Италия, Испания, Голландия, Израиль, Турция, США, Япония, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Колумбия, Доминикана, страны Африки). Жюри экспертов из России, Италии, Испании, Израиля, Японии, Турции и США возглавил международный аналитик моды фэшн-гуру Александр Хилькевич. Показы прошли в очном и дистанционном форматах. Аудитория онлайн-трансляции превысила 100 тысяч человек.

Гран-при фестиваля завоевала талантливая Катя Романцова (колледж дизайна Шенкар, Израиль). Как отметил Александр Хилькевич, «ее коллекция на тему этнофутуризма отличалась грамотной разработкой идеи, современным концептуальным подходом к силуэтным и конструктивным решениям, экспериментом с фактурой и качественным воплощением в материале».

Также призовые места заняли Катерина Федорищева (1 место, Шахты, Ростовская область), Тимур Хамраев (2 место, Москва), Анастасия Чернышова (2 место, Чукотский АО), Эйнав Райншрайбер (3 место, Израиль), Валентина Полтрониери (3 место, Италия), Джош Сантана (3 место, Бразилия).

В номинации "Лучшая визуальная презентация" главными наградами были отмечены Лалина Саральп (Нальчик) в категории «Видео» и Дмитрий Кустиков (Иваново) в категории «Фото».

Как сказал Александр Хилькевич, «главным трендом фестиваля стал симбиоз этники и цифровых технологий». В этом направлении дизайнер Ниязи Эрдоган (Турция) представил свою коллекцию в формате виртуального показа, дизайнер Джулия Кернер (США), по проектам которой создаются модели для Ирис ван Херпен и костюмы для оскароносного этно-блокбастера «Черная пантера», познакомила с инновационными материалами и возможностями 3D-печати, а российский дизайнер Сусанна Макерова разработала проект на стыке моды, искусства и новых технологий, благодаря которым одежда приобретает абсолютно новые интерактивные возможности.

Деловая программа фестиваля с участием ведущего итальянского маркетолога Марии Алессандры Ванетти (Missoni) и владелицы одной из крупнейших итальянских компаний Барбары Чимино (Yamamay) сделала акцент на экономических аспектах использования этники в современных коллекциях.

Фестиваль "Этномода" стал одной из первых площадок для реализации новой инициативы по развитию инклюзивной моды, где приняли участие дизайнеры с особенностями физического развития.

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katya romantsov

katya romantsov

Valentina Poltronieri, Италия

Valentina Poltronieri, Италия

Veronica Jimenez Испания

Анастасия Чернышова

Анна Борисова

Катерина Федорищева

Катерина Федорищева

Катя Романцова, колледж Shenkar, Израиль

Лалина Саральп

Как подчеркнул Александр Хилькевич, «Фестиваль «Этномода-2020» стал историческим событием. Впервые тема этники на международном подиуме была представлена столь широко. Мода не может жить без коллекций и показов, и в условиях пандемии Фестиваль поддержал дизайнеров, дав им возможность эффектно презентовать свои работы. Это настоящий саммит моды. В условиях многочисленных политических, экономических, военных, национальных и миграционных конфликтов «Этномода-2020» стала площадкой общения, дружбы, творчества и креатива».