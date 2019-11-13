Александр Хилькевич: "Участники фестиваля «Этномода-2019» показали коллекции международного уровня"

В Майкопе завершился ежегодный Международный фестиваль искусства и дизайна «Этномода-2019». Организованный при поддержке Российского союза молодежи фестиваль объединил более 200 участников из России, Армении, Вьетнама, Сирии, Афганистана, Египта, Камеруна, Туркмении, Таджикистана, Турции, Испании и Италии.

Различные номинации представили этнику максимально широко, акцентируя возможности ее использования в современной женской, мужской, молодежной, детской, спортивной одежде и модных аксессуарах.

Жюри, которое возглавил знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич, вручило призы и специальные награды 20 участникам.

Обладателем гран-при стали Полина Суркова и Анастасия Стратечук (Сургут).

Лучшими среди моделей признаны Елена Симонян, Дана Терчукова и Даянч Керимов.

Подводя итоги фестиваля, Александр Хилькевич отметил существенный прогресс с точки зрения общего уровня события и высокого качества представленных работ. Особенного упоминания среди российских участников заслужили дизайнеры Краснодара, Владикавказа, Сургута, Шахт, Майкопа, Уфы, Астрахани, Республики Тыва. А коллекция-победитель «Капель» Полины Сурковой и Анастасии Стратечук и коллекция-перформанс «Руническая» Сусанны Макеровой достойны того, чтобы украсить любой международный подиум, подчеркнул Александр Хилькевич.