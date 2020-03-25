Александр Хилькевич: "Вирус уйдет, а кризис останется"

На вопросы отвечает Александр Хилькевич – международный аналитик моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, основатель Рейтинга лучших российских дизайнеров. За последние несколько дней из-за высокой угрозы распространения коронавируса в России отменены самые значимые мероприятия для мира моды.

1. Как, по Вашему мнению, отмена событий повлияет на fashion-индустрию в целом?

Александр Хилькевич: Безусловно, крайне отрицательно. Недели моды, выставки, показы, конкурсы, ивенты – это лицо индустрии, ее сердце, ее кровь. Как бы мы по тем или иным причинам их не критиковали в обычной жизни, говорить о том, что эти мероприятия неважны – непрофессионально и безответственно. Это ключевые консолидирующие события, как чемпионаты и олимпиады в спорте. Со временем они могут трансформироваться, но без них никуда. Особенно, если мы говорим о дизайнерской моде – главной движущей силе индустрии.

2. Уже есть прогнозы, какое дальнейшее влияние окажет на индустрию моды вирус COVID-19? В каких областях, на Ваш взгляд, убытки будут наиболее ощутимыми?

Александр Хилькевич: В России всё, что связано с модой, крайне уязвимо. И вирус – это только 25-й гвоздь в ее гробу. Стабильно падающий спрос на фоне отсутствия роста доходов населения, 40-процентное падение трафика в ТЦ на фоне неизменно высоких ставок аренды, погодные аномалии, блокирующие продажи сезонных коллекций, и, конечно, очередной обвал рубля, который приведет к 15-25-процентному росту цен. Всё это в сопровождении паники и карантинного хаоса на фоне ситуации с вирусом. Поэтому в российском секторе моды нас ждут массовые банкротства – как малых, так и крупных компаний. В первую очередь в зоне риска окажутся новые молодые брэнды, марки сегмента средний и средний+, компании с большой долговой нагрузкой (включая ТЦ), компании, не имеющие налаженного онлайн-сбыта, а также все отечественные дизайнерские брэнды.

3. Как Вы оцениваете актуальность перехода fashion week из офлайна в сторону digital-пространства и трансляции показов online?

Александр Хилькевич: Любое крупное модное событие сегодня не мыслимо без онлайн-трансляции, которая позволяет сделать шоу многомерным – демонстрируя и подиум, и бэкстейдж, и реакцию гостей, и нервы дизайнера. Но онлайн не может заменить показ. Ведь если мероприятия нет, что тогда транслировать? И поверьте, ни одна трансляция и близко не передает атмосферу и значимость живого показа – особенно, если мы говорим о настоящем креативном дизайнерском перформансе. Это как премьера в хорошем театре – никакая запись с ней не сравнится! А тем, кто показывает бездарный второсорт, однотипную массовку и может конкурировать только по цене, онлайн противопоказан – зачем засорять эфир?

4. Не считаете ли Вы самообманом, что ритейл сейчас ориентируется на онлайн, будучи в карантине, но основной массе населения сейчас не до покупок?

Александр Хилькевич: Не считаю. Наоборот, сейчас особенно важно продолжать транслировать идею моды, показывать, что несмотря на проблемы дизайнер или модная компания не паникуют, они мобилизованы, организованы и продолжают делать свое дело – создавать красоту и радовать клиента. Неспроста многие модные журналы в Европе сейчас свои электронные версии сделали бесплатными, чтобы их рекламодатели и публика не потеряли друг друга. Это очень важный маркетинговый ход. Российским СМИ этого не понять.

5. Как Вы считаете, сколько времени продлится кризисная ситуация? И сколько времени потребуется на восстановление индустрии моды после ситуации с коронавирусом?

Александр Хилькевич: В целом в мире вопрос с вирусом будет закрыт к июню. В Китае ситуация уже нормализуется – производство и поставки модного товара активно размораживаются. Крупные международные fashion-компании несмотря на убытки восстановятся довольно быстро – за 6-12 месяцев. В России такого не случится, т.к. вирус уйдет, а кризис останется. К сожалению, страну, где нет крепкой экономики, по-прежнему трясти будет от каждого чиха – вирусного, валютного или политического. Будьте здоровы!