Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Пименова Ю. А.

Александр Ревва женился в четвертый раз на своей жене Анжелике.

  • 146
  • 0
  • 11 Января 202011:00

Новогодние каникулы Александр Ревва с супругой Анжеликой решили провести на Мальдивах всей семьей. В лучах райского солнца пара провела церемонию бракосочетания, которая состоялась на православное Рождество 7 января.

Брачная церемония Александра и Анжелики состоялась в отеле Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на мальдивах и проходила на белоснежном пляже острова во время заката, в музыкальном сопровождении мальдивских музыкантов с традиционными барабанами бодуберу.

После церемонии пару ожидал романтический ужин на берегу под звуки саксофона.

Под руководством церемониймейстера отеля Александр и Анжелика произнесли клятвы о вечной любви к друг другу и обменялись кольцами.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru