Александр Ревва женился в четвертый раз на своей жене Анжелике.

Новогодние каникулы Александр Ревва с супругой Анжеликой решили провести на Мальдивах всей семьей. В лучах райского солнца пара провела церемонию бракосочетания, которая состоялась на православное Рождество 7 января.
Брачная церемония Александра и Анжелики состоялась в отеле Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на мальдивах и проходила на белоснежном пляже острова во время заката, в музыкальном сопровождении мальдивских музыкантов с традиционными барабанами бодуберу.
После церемонии пару ожидал романтический ужин на берегу под звуки саксофона.
Под руководством церемониймейстера отеля Александр и Анжелика произнесли клятвы о вечной любви к друг другу и обменялись кольцами.
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