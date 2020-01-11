Александр Ревва женился в четвертый раз на своей жене Анжелике.

Новогодние каникулы Александр Ревва с супругой Анжеликой решили провести на Мальдивах всей семьей. В лучах райского солнца пара провела церемонию бракосочетания, которая состоялась на православное Рождество 7 января.

Брачная церемония Александра и Анжелики состоялась в отеле Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi на мальдивах и проходила на белоснежном пляже острова во время заката, в музыкальном сопровождении мальдивских музыкантов с традиционными барабанами бодуберу.

После церемонии пару ожидал романтический ужин на берегу под звуки саксофона.

Под руководством церемониймейстера отеля Александр и Анжелика произнесли клятвы о вечной любви к друг другу и обменялись кольцами.