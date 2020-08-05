Александр Рогов делится модными советами, как подготовиться к онлайн-премьере фильма «(Не)случайные истории»

13 августа состоится онлайн-премьера фильма, который бренд IQOS (Айкос) снял по реальным историям совершеннолетних пользователей бренда. Съемки прошли в рамках уникального проекта «Настоящие истории», который объединил в себе огромное количество абсолютно разных людей: совершеннолетних пользователей IQOS, режиссеров, актеров, членов жюри, музыкантов.

В создании фильма участвовали 5 авторов историй*, 5 режиссеров, 1 сценарист, 60 актеров и 500 членов съемочных команд – профессионалов из мира кино. Фильм состоит из 5 киноновелл, объединенных в единый киноальманах под названием «(Не)случайные истории».

Стилист и телеведущий Александр Рогов стал директором по костюмам фильма. Еще до начала съемок Александр на протяжении нескольких месяцев разрабатывал образы для всех героев. Сюжеты киноновелл основаны на реальных событиях, поэтому главной задачей было подобрать такие образы, которые идеально дополняли бы характеры героев и реалистично выглядели в кадре. Александр присутствовал на съемочной площадке, давал подробные рекомендации для каждого персонажа и утверждал финальные варианты лично.

Александр Рогов на съемочной площадке фильма «(Не)случайные истории»

Премьера пройдет в онлайн-формате, поэтому совершеннолетние пользователи IQOS смогут насладиться просмотром фильма, где бы они ни находились. А для того, чтобы в полной мере воссоздать атмосферу красной ковровой дорожки, Александр Рогов подготовил модные советы всем тем, кто хочет создать для себя дополнительный антураж кинопремьеры.

Онлайн-премьера фильма «(Не)случайные истории» состоится 13 августа на сайте проекта truestories.ru, доступном только для совершеннолетних пользователей IQOS.

Советы от Александра Рогова для женщин

1. Посмотрите репортажи с красных дорожек известных кинофестивалей перед онлайн-премьерой, чтобы создать соответствующее настроение.

2. Сделайте необычный макияж и актуальную укладку, чтобы почувствовать себя звездой. На помощь придут видео-уроки от известных стилистов.

3. Если не хотите тратить много времени на укладку – наденьте косынку или эксцентричный тюрбан, они как раз вошли в моду в этом сезоне.

4. Выберите необычный, но удобный наряд: низ может быть максимально комфортным, а вот верх пусть будет ярким и акцентным: подойдет жакет-смокинг, топ с объемными рукавами, брошь-цветок, массивное ожерелье-чокер, крупные серьги или все вместе.

5. Не стоит забывать и про обувь – отдайте предпочтение модным в этом сезоне мюлям или бабушам с декором.

Поймайте звездное настроение и наслаждайтесь премьерой!

Советы от Александра Рогова для мужчин

Онлайн-премьера – это отличный повод испытать на себе прелести дресс-кода black tie, пусть и в домашних условиях!

1. Начните с груминга: умойтесь, побрейтесь и используйте патчи под глаза.

2. Уложиет волосы, это можнос делать небрежно – воспользуйтесь текстурирующими средствами для стайлинга.

3. Не бойтесь экспериментов: наденьте смокинг с рубашкой и бабочкой, а брюки замените на расслабленные джоггеры – современная версия Секретного Агента!

4. Хорошим выбором станет и простая белая футболка, обыграйте ее в рок-н- рольном стиле. Дополните образ банданой, косухой или цепью на шею.

5. Широкополая шляпа тоже отличный вариант – дерзко и акцентно. С ней даже простая рубашка в клетку будет смотреться стильно!

6. Обувь можете выбрать любую: классические ботинки, слиперы, грубые ботинки, белые кеды или домашние тапки, но назовем их модно – мюли.

А еще онлайн-премьера – это крутой повод примерить на себя новую роль, пусть и на пару часов!

*5 авторов историй – 5 совершеннолетних пользователей IQOS из России

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS

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