Александр Терехов стал костюмером оперы

На прошлой неделе в Москве состоялась премьера спектакля «Триумф Времени и Бесчувствия», костюмы для которого придумал российский дизайнер.

Александр Терехов придумал линию костюмы для оперной постановки театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко «Триумф Времени и Бесчувствия». Премьера спектакля, который стал первой оперой для режиссера Константина Богомолова, состоялась 17 мая. К слову, для Терехова это тоже первый опыт создания костюмов для театра.

Результатом сотрудничества театра и московского дизайнера стали образы героев спектакля: Красоты, Удовольствия, Бесчувствия и Времени. Александр придумал для каждого персонажа характерные модели, которые смогли подчеркнуть их персональные черты. О новом опыте модельер рассказал: «Очень рад, что меня пригласили создать костюмы для этого прекрасного проекта. Был рад погрузиться в удивительный процесс создания персонажа от эскиза до того момента, когда артист выходит в уже готовом костюме на сцену».