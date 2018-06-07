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Алексей Бобровский

Александр Васильев открыл выставку на Киевском вокзале

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  • 07 Июня 201820:58
Сюжеты: Васильев

5 июня состоялось торжественное открытие выставки Александра Васильева «Век моды на Киевском вокзале». Известный российский историк моды открыл мероприятие и представил гостям свою коллекцию одежды и аксессуаров, охватывающую историю смены трендов и направлений на протяжении целого века – с 1918 по 2018 год. Выставка приурочена к 100-летию одного из крупнейших и старейших вокзалов Москвы.  

Поздравить Александра Васильева с открытием выставки пришли коллеги и друзья, дизайнеры, художники, стилисты, музыканты, телезвезды, актеры театра и кино, известные общественные деятели, среди которых: Никас Сафронов, Юлия Меньшова, Алина Джинабаева, Согдиана, Лариса Вербицкая, Сергей Заграевский, Натали Неведрова, Елена Валюшкина, Сергей Сысоев, Юлия Барановская, Софи Стракатто, Даниил Федоров и многие другие.

Лейтмотивом  экспозиции стала тема туризма и путешествий. Посетители выставки смогут увидеть во всем многообразии чемоданы, саквояжи, дорожные сумки и шляпные коробки, которые путешественники брали с собой в дорогу в разные периоды времени прошедшего столетия.   Масштабная ретроспектива будет открыта на Киевском вокзале в течение трех месяцев для всех жителей и гостей столицы.

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